وزير الحرب الأمريكي: لدى واشنطن العديد من السيناريوهات لعملية برية ضد إيران

صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لديها سيناريوهات متعددة لعملية برية ضد إيران، لكنها قد لا تلجأ إلى هذا الخيار... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال هيغسيث للصحفيين: "يعتقد خصمنا الآن أن هناك 15 طريقة مختلفة يمكننا من خلالها مهاجمته بقوات برية. وهذا صحيح. لذا، إذا لزم الأمر، يمكننا تنفيذ هذه الخيارات نيابة عن رئيس الولايات المتحدة ووزارتنا، أو ربما لن نضطر إلى استخدامها على الإطلاق".وأردف: "تجدر الإشارة إلى أن إيران أطلقت أقل كمية من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وكان أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "العمليات العسكرية ضد إيران حققت نتائج كبيرة"، مشيرا إلى تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية. وأضاف أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها بقوة.نتنياهو: تحدثت سرا مع قادة عرب وحذرتهم من أن إيران ستحتل أراضيهم

