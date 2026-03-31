وزير الحرب الأمريكي: لدى واشنطن العديد من السيناريوهات لعملية برية ضد إيران
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لديها سيناريوهات متعددة لعملية برية ضد إيران، لكنها قد لا تلجأ إلى هذا الخيار... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T13:08+0000
وقال هيغسيث للصحفيين: "يعتقد خصمنا الآن أن هناك 15 طريقة مختلفة يمكننا من خلالها مهاجمته بقوات برية. وهذا صحيح. لذا، إذا لزم الأمر، يمكننا تنفيذ هذه الخيارات نيابة عن رئيس الولايات المتحدة ووزارتنا، أو ربما لن نضطر إلى استخدامها على الإطلاق".وأردف: "تجدر الإشارة إلى أن إيران أطلقت أقل كمية من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وكان أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "العمليات العسكرية ضد إيران حققت نتائج كبيرة"، مشيرا إلى تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية. وأضاف أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها بقوة.
https://sarabic.ae/20260331/الخارجية-القطرية-إيران-تجاوزت-العديد-من-الخطوط-الحمراء-ونحتفظ-بحق-الرد-1112135696.html
وقال هيغسيث للصحفيين: "يعتقد خصمنا الآن أن هناك 15 طريقة مختلفة يمكننا من خلالها مهاجمته بقوات برية. وهذا صحيح. لذا، إذا لزم الأمر، يمكننا تنفيذ هذه الخيارات نيابة عن رئيس الولايات المتحدة ووزارتنا، أو ربما لن نضطر إلى استخدامها على الإطلاق".
وأضاف: "أوضح الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لإيران أنه إما أن تفتح المضيق للتجارة(مضيق هرمز)، أو أن لدينا خيارات (للرد)، لدينا هذه الخيارات بالتأكيد".
وأردف: "تجدر الإشارة إلى أن إيران أطلقت أقل كمية من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأوضح: "في غضون شهر واحد فقط، حددنا شروطنا. الأيام القادمة ستكون حاسمة. إيران تدرك أنه لا يُمكنها فعل أي شيء تقريبًا حيال ذلك عسكريًا".
وكان أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "العمليات العسكرية ضد إيران حققت نتائج كبيرة"، مشيرا إلى تدمير القدرات الجوية والبحرية الإيرانية.
وقال هيغسيث، في مؤتمر صحفي، إن "الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن "النتائج تتحدث عن نفسها" فيما يتعلق بسير العمليات.
وأضاف أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها بقوة.