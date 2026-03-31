تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
الخارجية القطرية: إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد
الخارجية القطرية: إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "الهجمات الإيرانية على المنشآت الحيوية والمدنية تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، وتهدد الجميع في المنطقة". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، على أن "قطر تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ضد أي اعتداء"، مؤكداً على "أهمية خفض التصعيد والترحيب بالمبادرات الدبلوماسية التي تساهم في حل النزاعات".وأضاف أن "إيران دولة جارة ويجب إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب"، محذراً من أن استمرار التصعيد لن يكون في مصلحة أحد وسيسبب مزيداً من الخسائر.كما أكدت الوزارة، دعم قطر لجهود الوساطة، بما في ذلك مبادرات باكستان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أن مسألة مضيق هرمز إقليمية ولها انعكاسات عالمية واسعة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن قطر وسلطنة عمان تجريان محادثات مع إيران لحل النزاع في الشرق الأوسط.وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأ مسؤولون بالتواصل مع إيران هذا الأسبوع بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، بعد أن خلصوا إلى أن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تتمكن من إسقاط الحكومة الإيرانية في أي وقت قريب".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن طهران أكدت بأنها "لن تنخرط في أي حوار إلا إذا أوقفت واشنطن وتل أبيب هجماتهما أولاً".وفي تقرير نشرته "أكسيوس"، يوم السبت الماضي، أفادت بأن مسؤولين أمريكيين بدأوا مناقشة تسوية محتملة، زاعمين أن مصر وقطر أبلغتاهم باستعداد الجمهورية الإسلامية للتواصل. ووفقاً لتقارير إعلامية، وافقت إيران على الاجتماعات بشرط تقديم تعويضات وضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضناقرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي
https://sarabic.ae/20260326/بيان-مشترك-من-السعودية-والإمارات-وقطر-والكويت-والبحرين-والأردن-بشأن-الاعتداءات-الإيرانية-1111941096.html
https://sarabic.ae/20260319/أمير-قطر-يؤكد-أن-استهداف-منشآت-الطاقة-والمياه-تهديد-للاستقرار-1111655765.html
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "الهجمات الإيرانية على المنشآت الحيوية والمدنية تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، وتهدد الجميع في المنطقة".
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، على أن "قطر تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ضد أي اعتداء"، مؤكداً على "أهمية خفض التصعيد والترحيب بالمبادرات الدبلوماسية التي تساهم في حل النزاعات".
وأضاف أن "إيران دولة جارة ويجب إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب"، محذراً من أن استمرار التصعيد لن يكون في مصلحة أحد وسيسبب مزيداً من الخسائر.
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في الدوحة، قطر، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
‏بيان مشترك من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن بشأن الاعتداءات الإيرانية
26 مارس, 06:34 GMT
كما أكدت الوزارة، دعم قطر لجهود الوساطة، بما في ذلك مبادرات باكستان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أن مسألة مضيق هرمز إقليمية ولها انعكاسات عالمية واسعة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن قطر وسلطنة عمان تجريان محادثات مع إيران لحل النزاع في الشرق الأوسط.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأ مسؤولون بالتواصل مع إيران هذا الأسبوع بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، بعد أن خلصوا إلى أن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تتمكن من إسقاط الحكومة الإيرانية في أي وقت قريب".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن طهران أكدت بأنها "لن تنخرط في أي حوار إلا إذا أوقفت واشنطن وتل أبيب هجماتهما أولاً".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرار
19 مارس, 06:56 GMT
وفي تقرير نشرته "أكسيوس"، يوم السبت الماضي، أفادت بأن مسؤولين أمريكيين بدأوا مناقشة تسوية محتملة، زاعمين أن مصر وقطر أبلغتاهم باستعداد الجمهورية الإسلامية للتواصل. ووفقاً لتقارير إعلامية، وافقت إيران على الاجتماعات بشرط تقديم تعويضات وضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضنا
قرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي
