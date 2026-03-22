قرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن مواجهة "العدوان الإيراني" على دول الخليج العربية تُبرز قوة المنطقة في الثبات والصمود.

وشدد قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، على أن "التفكير لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يمتد إلى وضع حلول تضمن أمنًا مستدامًا في الخليج، تكبح التهديد النووي والصواريخ والطائرات المسيرة والسيطرة على المضائق"، وفق تعبيره.وقال: "لا يُعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد"، مشيرا إلى أنه "يحمل تداعيات جيوسياسية عميقة، ويجعل الخطر الإيراني محورًا رئيسيًا في التفكير الاستراتيجي الخليجي، معزّزًا خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".وأوضح أن "الصواريخ والطائرات المسيرة والخطاب العدواني إيراني، وأن هذه التهديدات دفعت دول الخليج إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتوثيق الشراكات الأمنية مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "ما يحدث هو كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

