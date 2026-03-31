عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
نتنياهو: تحدثت سرا مع قادة عرب وحذرتهم من أن إيران ستحتل أراضيهم
12:25 GMT 31.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أمله في أن تنجح الولايات المتحدة في التدخل العسكري بمسألة مضيق هرمز، مؤكدا أنه يجب انتزاع السيطرة عليه من إيران.
وقال نتنياهو في تصريحات للقناة "12" الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة تهدد بالتعامل بالقوة مع مسألة مضيق هرمز، وآمل أن ينجح ذلك، لانتزاع هذا المفتاح من إيران"، مضيفا: "ينبغي الالتفاف على ذلك بعد الحرب عبر خطوط أنابيب من السعودية إلى البحر المتوسط".
وتابع: "نحن نقيم تحالفات مع دول عربية تتحدث عن قتال مشترك إلى جانبنا. في الماضي كانت لدي محادثات سرية مع قادة عرب، وقلت لهم إنه عندما تتمكن إيران، ستحتلكم وتسقط ممالككم، حينها لم يستوعبوا ذلك فعلا، واليوم هم يفهمون".
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
السيسي لبوتين: روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب
11:27 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
