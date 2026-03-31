السيسي لبوتين: روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة خفض التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T11:27+0000

وخلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض السيسي، الجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها المساس بسيادتها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن أمن الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري.وأشار السيسي إلى أن روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة. كما ناقش الجانبان التداعيات الاقتصادية السلبية للصراع على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد السيسي أولوية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز تدفق المساعدات، والإسراع في إعادة الإعمار، مشددا على أهمية إحياء عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.من جانبه، ثمّن بوتين الجهود المصرية في دعم الأمن الإقليمي وخفض التوتر، معربا عن تطلع بلاده لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260331/الخارجية-القطرية-إيران-تجاوزت-العديد-من-الخطوط-الحمراء-ونحتفظ-بحق-الرد-1112135696.html

https://sarabic.ae/20260330/السيسي-أقول-لترامب-لا-أحد-غيرك-يستطيع-إيقاف-الحرب-في-منطقتنا-1112098471.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

