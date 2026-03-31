السيسي لبوتين: روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/السيسي-لبوتين-روسيا-قادرة-على-التأثير-في-اتجاه-وقف-الحرب-1112136943.html
السيسي لبوتين: روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة خفض التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104322/77/1043227758_0:0:3574:2010_1920x0_80_0_0_da1941b621448a3f5d123b2a0c43f3a6.jpg
وخلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض السيسي، الجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها المساس بسيادتها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن أمن الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري.وأشار السيسي إلى أن روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة. كما ناقش الجانبان التداعيات الاقتصادية السلبية للصراع على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد السيسي أولوية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز تدفق المساعدات، والإسراع في إعادة الإعمار، مشددا على أهمية إحياء عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.من جانبه، ثمّن بوتين الجهود المصرية في دعم الأمن الإقليمي وخفض التوتر، معربا عن تطلع بلاده لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104322/77/1043227758_843:0:3574:2048_1920x0_80_0_0_3a0cf174a0cd525f826965a8656840f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوريحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة خفض التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى.
وخلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض السيسي، الجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها المساس بسيادتها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن أمن الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري.
وأشار السيسي إلى أن روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة. كما ناقش الجانبان التداعيات الاقتصادية السلبية للصراع على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
الخارجية القطرية: إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء ونحتفظ بحق الرد
10:48 GMT
كما أكد السيسي أولوية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز تدفق المساعدات، والإسراع في إعادة الإعمار، مشددا على أهمية إحياء عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن مصر حريصة على التنسيق مع روسيا لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، إلى جانب دعم الحلول السياسية للأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبه، ثمّن بوتين الجهود المصرية في دعم الأمن الإقليمي وخفض التوتر، معربا عن تطلع بلاده لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا
أمس, 11:18 GMT
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала