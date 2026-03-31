ترامب: العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لن تدوم طويلا
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لن تطول طويلا. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مصانع-صواريخ-إيرانية-فيديو-1112150770.html
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لن تطول طويلا.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية: "لن نبقى هناك لفترة طويلة، لن نضطر للبقاء هناك لفترة طويلة. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لقمع قدراتهم الهجومية" .
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن مضيق هرمز سيفتح "تلقائيا" بعد انتهاء الصراع مع إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنه سيفتح تلقائيا"، معلقا على الوضع في مضيق هرمز.
وزعم دونالد ترامب أن إيران "لم يعد لديها أي قوة"، مضيفا: "الدول التي تستخدم المضيق تذهب وتفتحه".
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإجابة عما إذا كان يعتزم إرسال وفد تفاوض يضم نائبه جي دي فانس أو المبعوث الخاص ستيف ويتكوف للتفاوض مع إيران.
وتعيش منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".