الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مصانع صواريخ إيرانية.. فيديو
© REUTERSأضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع إيرانية من بينها مصانع عسكرية لإنتاج مكونات الصواريخ والرؤوس الحربية.
وذكرت إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش واصل سلسلة الطلعات الجوية لتعميق الضربات الموجهة للصناعات العسكرية الإيرانية، وأكمل الليلة الماضية موجة غارات إضافية ضد مواقع إنتاج وسائل قتالية في طهران".
وذكرت واوية أن "سلاح الجو أنجز الليلة الماضية موجة غارات إضافية لتعميق استهداف صناعات إنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني"، مشيرة إلى أن "من بين المواقع التي تم استهدافها مصنع كان يُستخدم لصب وتعبئة رؤوس حربية بمواد متفجرة لصواريخ باليستية قال إنها كانت مخصصة للإطلاق نحو إسرائيل".
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه "جرى أيضا استهداف مجمّع أبحاث وتطوير لمكوّنات وسائل قتالية متقدمة، إضافة إلى موقع لإنتاج مكوّنات صواريخ باليستية، وموقع لإنتاج وبحث وتطوير مكوّنات صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ أرض-جو صغيرة، ووسائل قتالية أخرى".
وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.
ونقلت تقارير صحفية أمريكية، عن المسؤولين قولهم: "ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا".
وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسياً على طهران.
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن ستضغط على الأوروبيين ودول الخليج لتولي زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.