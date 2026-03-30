الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مع الولايات المتحدة منذ بدء العدوان

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها "لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوماً من الحرب"، مشددة على أن موقفها يركز على الدفاع عن...

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أن "ما جرى تداوله بشأن الاتصالات مع واشنطن لا يعد مفاوضات مباشرة، بل يندرج في إطار طلب للتفاوض مرفق بمقترحات أمريكية، تم نقلها عبر وسطاء، من بينهم باكستان".وأضاف بقائي، أن "موقف إيران واضح وثابت، ويتمثل في تكريس كافة الجهود للدفاع عن السيادة الوطنية، مشيرة إلى أنها "لن تنسى الخيانة التي تعرضت لها الدبلوماسية مرتين خلال أقل من عام".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تستعد للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، مؤكداً أن هذا الرد سيأتي قريباً، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، كشف ترامب، أنه منح إيران مهلة تمتد لأسبوع، في محاولة لاختبار استعدادها للدخول في مسار تفاوضي مع واشنطن.وأوضح أن "هذه المهلة تهدف إلى معرفة موقف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من التعاون مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود تغيير كامل داخل النظام الإيراني، وأن واشنطن تتعامل حالياً مع مجموعة جديدة" وصفها بأنها "أكثر عقلانية حتى الآن".ولوح الرئيس الأمريكي بإمكانية تصعيد كبير، مؤكداً أن بلاده قد تنظر في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وآبار النفط، بالإضافة إلى جزيرة خرج، في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المحددة.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

