قائد فيلق القدس: وعود إسرائيل كاذبة وعلى واشنطن التكيف مع "النظام الجديد"

سبوتنيك عربي

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يسعى إلى توسيع الحزام الأمني في المنطقة، معتبرًا أن...

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قاآني قوله: إن "نيران حزب الله وأنصار الله كشفت، ما وصفه بـ "الوعود الكاذبة" التي قدمتها إسرائيل للمستوطنين بشأن الأمن"، مشددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل عليهما الاعتياد على ما وصفه بـ "النظام الجديد في المنطقة.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفرض رسوم للعبور عبر مضيق هرمز، ولدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض خطط لمنع ذلك. وفقًا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز وفرض رسوم للعبور فيه.وفي الوقت نفسه، رفض روبيو أن يكشف الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترامب. وقال: إن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أهدافها في الحرب خلال أسابيع وليس شهور.وأضاف أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، برأي واشنطنوبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيعموسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية

