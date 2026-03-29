وزير الخارجية العراقي: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن نكون طرفا في أي صراع

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، التزام بلاده باحترام سيادة الدول والامتثال للقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب التصعيد في المنطقة.

وشدد حسين، خلال ترأس وفد العراق في أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو طرفًا في أي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على السيادة وتعزيز العلاقات الأخوية بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، حسب وكالة الأنباء - واع.كما جدد رفض العراق لأي اعتداء يستهدف دول الخليج والأردن، معتبرًا أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لشعوبها. وأشار إلى أن تداعيات الحرب خلفت خسائر بشرية وأضرارًا واسعة طالت مؤسسات حكومية ومرافق خدمية ومناطق سكنية ومقار دبلوماسية، لافتًا إلى الهجوم الأخير الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك. وأكد حسين أهمية تكثيف التواصل مع الدول العربية لدعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يحد من الأضرار ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260329/وزير-الخارجية-الباكستاني-إسلام-آباد-ستستضيف-محادثات-بين-واشنطن-وطهران-لبحث-تسوية-شاملة-للنزاع-1112078823.html

https://sarabic.ae/20260329/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نحن-بحاجة-إلى-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1112076927.html

