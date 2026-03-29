وزير الخارجية الباكستاني: إسلام آباد ستستضيف محادثات بين واشنطن وطهران لبحث تسوية شاملة للنزاع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن بلاده ستسضيف خلال الأيام المقبلة محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "باكستان ستشرف وتستضيف محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع القائم". وأكد إسحاق دار، أن "وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا أكدوا خلال اجتماعهم في إسلام آباد على ضرورة الحد من التصعيد العسكري بالشرق الأوسط، وأعربوا عن دعمهم لمبادرة باكستان للوساطة بين طهران وواشنطن".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق". وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
https://sarabic.ae/20260329/مدفيديف-القواعد-الأمريكية-فشلت-في-حماية-حلفاء-واشنطن-1112076542.html
https://sarabic.ae/20260329/إعلام-إيراني-واشنطن-وتل-أبيب-شنتا-هجوما-ثانيا-على-جامعة-أصفهان-للتكنولوجيا-1112077941.html
