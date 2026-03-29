إعلام إيراني: واشنطن وتل أبيب شنتا هجوما ثانيا على جامعة أصفهان للتكنولوجيا
تعرضت جامعة أصفهان للتكنولوجيا في جنوب إيران، اليوم الأحد، لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T16:23+0000
تعرضت جامعة أصفهان للتكنولوجيا في جنوب إيران، اليوم الأحد، لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مسؤولين في الجامعة، أن هذا هو الهجوم الثاني على هذه المؤسسة التعليمية الإيرانية منذ بداية النزاع.
وقالت في بيان صحفي: "في حوالي الساعة 2:00 مساء (1:30 مساءً بتوقيت موسكو) في 29 مارس/آذار، تعرضت جامعة أصفهان للتكنولوجيا للمرة الثانية لغارة جوية وحشية من الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضافت: "لوحظ أن الضربة استهدفت أحد مختبرات الأبحاث التابعة للجامعة
، وأن العديد من المباني تضررت، وأن أربعة من موظفي الجامعة أصيبوا بجروح".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.