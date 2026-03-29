مدفيديف: القواعد الأمريكية فشلت في حماية حلفاء واشنطن
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تتمكن من حماية حلفائها. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T15:29+0000
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تتمكن من حماية حلفائها.
وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر في قناته على منصة "ماكس": "القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية حلفائها، بينما دولة آخذة في الاختفاء من نوع ما مستعدة وتقول: نحن نستطيع"، مشيرا إلى "مقترحات فلاديمير زيلينسكي لدول الخليج بشأن الحماية من الطائرات المسيرة، وواصفا إياها بالـ "سريالية".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، عن تعرض طائرة استطلاع رئيسية من طراز "إي-3 سينتري" لأضرار في هجوم على قاعدة سعودية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: " غارة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في 27 مارس/آذار، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين
وإلحاق أضرار بعدد من الطائرات".
وتابع المقال: "تضررت عدة طائرات تزويد وقود أمريكية وطائرة إنذار مبكر محمول جوا من طراز "إي-3سينتري".
تعد "إي-3 سينتري" طائرة استطلاع بعيدة المدى من طراز "أواكس"، وتستخدم في إدارة ساحة المعركة وتتبع الطائرات المسيرات والصواريخ والطائرات من بعد مئات الكيلومترات.
وأشار محللون عسكريون إلى أن هذه الطائرة تزود القادة بصورة فورية لسير العمليات القتالية، وتمكنهم من توجيه وسائل الاعتراض وإدارة تحركات الطائرات الصديقة.
وقال العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، جون فينابل: "هذه مشكلة خطيرة للغاية، فهي تقوض قدرة الولايات المتحدة على مراقبة ما يحدث في الخليج والحفاظ على الوعي الظرفي".
وأكد خبراء عسكريون أن سلاح الجو الأمريكي
يمتلك عددا محدودا من هذه الطائرات، ولا يُمكن استبدالها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".