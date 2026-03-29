https://sarabic.ae/20260329/مدفيديف-القواعد-الأمريكية-فشلت-في-حماية-حلفاء-واشنطن-1112076542.html

مدفيديف: القواعد الأمريكية فشلت في حماية حلفاء واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تتمكن من حماية حلفائها.

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102555/19/1025551960_0:97:2953:1758_1920x0_80_0_0_fb2db3f654b1278e07f556eba0993856.jpg

وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر في قناته على منصة "ماكس": "القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية حلفائها، بينما دولة آخذة في الاختفاء من نوع ما مستعدة وتقول: نحن نستطيع"، مشيرا إلى "مقترحات فلاديمير زيلينسكي لدول الخليج بشأن الحماية من الطائرات المسيرة، وواصفا إياها بالـ "سريالية".وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: " غارة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في 27 مارس/آذار، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من الطائرات". تعد "إي-3 سينتري" طائرة استطلاع بعيدة المدى من طراز "أواكس"، وتستخدم في إدارة ساحة المعركة وتتبع الطائرات المسيرات والصواريخ والطائرات من بعد مئات الكيلومترات. وأشار محللون عسكريون إلى أن هذه الطائرة تزود ​​القادة بصورة فورية لسير العمليات القتالية، وتمكنهم من توجيه وسائل الاعتراض وإدارة تحركات الطائرات الصديقة. وأكد خبراء عسكريون أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك عددا محدودا من هذه الطائرات، ولا يُمكن استبدالها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

