مدفيديف: القواعد الأمريكية فشلت في حماية حلفاء واشنطن

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
مدفيديف: القواعد الأمريكية فشلت في حماية حلفاء واشنطن
مدفيديف: القواعد الأمريكية فشلت في حماية حلفاء واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تتمكن من حماية حلفائها. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T15:29+0000
2026-03-29T15:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102555/19/1025551960_0:97:2953:1758_1920x0_80_0_0_fb2db3f654b1278e07f556eba0993856.jpg
وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر في قناته على منصة "ماكس": "القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية حلفائها، بينما دولة آخذة في الاختفاء من نوع ما مستعدة وتقول: نحن نستطيع"، مشيرا إلى "مقترحات فلاديمير زيلينسكي لدول الخليج بشأن الحماية من الطائرات المسيرة، وواصفا إياها بالـ "سريالية".وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: " غارة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في 27 مارس/آذار، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من الطائرات". تعد "إي-3 سينتري" طائرة استطلاع بعيدة المدى من طراز "أواكس"، وتستخدم في إدارة ساحة المعركة وتتبع الطائرات المسيرات والصواريخ والطائرات من بعد مئات الكيلومترات. وأشار محللون عسكريون إلى أن هذه الطائرة تزود ​​القادة بصورة فورية لسير العمليات القتالية، وتمكنهم من توجيه وسائل الاعتراض وإدارة تحركات الطائرات الصديقة. وأكد خبراء عسكريون أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك عددا محدودا من هذه الطائرات، ولا يُمكن استبدالها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تتمكن من حماية حلفائها.
وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر في قناته على منصة "ماكس": "القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية حلفائها، بينما دولة آخذة في الاختفاء من نوع ما مستعدة وتقول: نحن نستطيع"، مشيرا إلى "مقترحات فلاديمير زيلينسكي لدول الخليج بشأن الحماية من الطائرات المسيرة، وواصفا إياها بالـ "سريالية".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأحد، عن تعرض طائرة استطلاع رئيسية من طراز "إي-3 سينتري" لأضرار في هجوم على قاعدة سعودية.

مقر خاتم الأنبياء: "أسماك القرش في الخليج الفارسي بانتظار القوات الأميركية"
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: " غارة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في 27 مارس/آذار، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من الطائرات".

وتابع المقال: "تضررت عدة طائرات تزويد وقود أمريكية وطائرة إنذار مبكر محمول جوا من طراز "إي-3سينتري".

تعد "إي-3 سينتري" طائرة استطلاع بعيدة المدى من طراز "أواكس"، وتستخدم في إدارة ساحة المعركة وتتبع الطائرات المسيرات والصواريخ والطائرات من بعد مئات الكيلومترات.
قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة
وأشار محللون عسكريون إلى أن هذه الطائرة تزود ​​القادة بصورة فورية لسير العمليات القتالية، وتمكنهم من توجيه وسائل الاعتراض وإدارة تحركات الطائرات الصديقة.
وقال العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، جون فينابل: "هذه مشكلة خطيرة للغاية، فهي تقوض قدرة الولايات المتحدة على مراقبة ما يحدث في الخليج والحفاظ على الوعي الظرفي".
وأكد خبراء عسكريون أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك عددا محدودا من هذه الطائرات، ولا يُمكن استبدالها.
رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
