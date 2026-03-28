إعلام غربي يكشف عن هجوم صاروخي على قاعدة سعودية يعطل "عين" الاستطلاع الأمريكي في الخليج
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية عن تعرض طائرة استطلاع رئيسية من طراز "إي-3 سينتري" لأضرار في هجوم على قاعدة سعودية.
2026-03-28T18:35+0000
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: " غارة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في 27 مارس/آذار، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من الطائرات".
وتابع المقال: "تضررت عدة طائرات تزويد وقود أمريكية وطائرة إنذار مبكر محمول جوا من طراز "إي-3سينتري".
تعد "إي-3 سينتري" طائرة استطلاع بعيدة المدى من طراز "أواكس"، وتستخدم في إدارة ساحة المعركة وتتبع الطائرات المسيرات والصواريخ والطائرات من على بعد مئات الكيلومترات.
وأشار محللون عسكريون إلى أن هذه الطائرة تزود القادة بصورة فورية لسير العمليات القتالية، وتمكنهم من توجيه وسائل الاعتراض وإدارة تحركات الطائرات الصديقة.
وقال العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، جون فينابل: "هذه مشكلة خطيرة للغاية، فهي تقوض قدرة الولايات المتحدة على مراقبة ما يحدث في الخليج والحفاظ على الوعي الظرفي".
وأكد خبراء عسكريون أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك عددا محدودا من هذه الطائرات، ولا يُمكن استبدالها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".