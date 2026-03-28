خبير يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يرفض الناتو الانخراط في حرب إيران رغم ضغوط ترامب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260328/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-لماذا-يرفض-الناتو-الانخراط-في-حرب-إيران-رغم-ضغوط-ترامب-1112048411.html
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يرفض الناتو الانخراط في حرب إيران رغم ضغوط ترامب؟
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يرفض الناتو الانخراط في حرب إيران رغم ضغوط ترامب؟
سبوتنيك عربي
علّق عالم السياسة وعميد "المستقبل العالمي" في جامعة كيرتن، البروفيسور جو سيراكوزا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض حلف شمال الأطلسي تقديم... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T17:39+0000
2026-03-28T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الناتو
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وأكد سيراكوزا لـ"سبوتنيك"، أن تشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حلف شمال الأطلسي ليس جديداً، إذ تعود هذه المواقف إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبعد توليه المنصب، أوضح أنه يرى الحلف عبئاً مالياً لأن بعض الأعضاء لا يتحملون نصيبهم، لكن القضية أعمق من ذلك، إذ يعتبر الناتو بقايا قديمة من حقبة الحرب الباردة.ويرى المقربون منه أن الحلف فقد مبرر وجوده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، حيث كان الهدف الأساسي إبقاء السوفييت خارج أوروبا وضبط ألمانيا.كما دعا إلى تدخل بحري للناتو لتأمين مضيق هرمز، وهي مهمة شبه مستحيلة في ظل القتال. ورغم تلميحات من قادة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية إرسال قوة بحرية لاحقاً، فإن القادة الأوروبيين لا يرغبون بالمخاطرة بحياتهم السياسية أو بأرواح جنودهم لدعم صراع يرونه غير مدروس، خاصة أن إيران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً. قدرات الدفاعات الجوية لأوروبا في مواجهة إيرانأشار سيراكوزا إلى أن تطوير إيران لأسلحتها كان لافتاً رغم العقوبات، ما يعكس محدودية فاعلية هذه العقوبات. وقد برز ذلك في استهداف قواعد بالمحيط الهندي، ما يدل على امتلاكها صواريخ باليستية متوسطة المدى يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر، قادرة على ضرب عواصم في أوروبا الغربية.ويعي القادة الأوروبيون هذا الضعف، ويخشون أن يؤدي الانحياز للولايات المتحدة إلى جعلهم أهدافاً مباشرة لأي رد إيراني.وأضاف أن الأنظمة الدفاعية الأوروبية الحالية قد لا تكون قادرة على اعتراض هذه الصواريخ، خاصة مع ضعف التنسيق العملياتي مقارنة بالاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن دخول أوروبا الحرب قد يفتح الباب أمام رد إيراني واسع قد يطال مدناً كبرى مثل لندن أو برلين.تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأوروبيأكد سيراكوزا أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية، وليس فقط لنحو 20% من النفط والغاز. وحذر من أن "التهديد لا يقتصر على الجماعات المرتبطة بإيران خارج أوروبا، بل يشمل خلايا متطرفة داخلها، خاصة في ظل تحديات أمنية ناجمة عن موجات اللجوء، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني". فاعلية الناتو في مواجهة استراتيجية "الوكلاء" الإيرانيةيرى سيراكوزا أن الأزمة الحالية تعكس فقدان الثقة المتزايد في دور الناتو، ليس فقط لدى ترامب، بل لدى قطاعات أوسع. كما يخشى الأوروبيون من الارتباط بصراع قد يُنظر إليه لاحقاً كخرق للقانون الدولي. وقارن سيراكوزا الوضع بحرب فيتنام، حين رفض حلفاء واشنطن في الناتو الانخراط في القتال، معتبرين إياه مغامرة غير محسوبة، وهو ما يرونه اليوم في الصراع الحالي.تبعات تقليص واشنطن لدعمها الدفاعي لأوروباوصف سيراكوزا توجه الإدارة الأمريكية لربط الحماية الدفاعية بنسبة الإنفاق العسكري بنقطة تحول كبيرة. فمنذ عقود، اعتمدت أوروبا على الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لتعويض نقص قدراتها.لكن في حال تراجع هذا الدعم، ستواجه أوروبا صعوبة في إدارة أمنها بنفسها، إذ لم تستعد بعد لتولي هذا الدور بشكل كامل.ويظهر ذلك في موقف ماكرون الذي ألمح إلى إمكانية المشاركة بعد انتهاء العمليات القتالية فقط.وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة بنشر قوات برية قد يؤدي إلى انقسام حاد داخل الحلف، ويدفع الأوروبيين إلى التشكيك في جدوى هذا التدخل من الأساس.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
https://sarabic.ae/20260328/الأردن-يعلن-اعتراض-وتدمير-242-صاروخا-ومسيرة-أطلقت-من-إيران-1112045215.html
https://sarabic.ae/20260328/موسكو-الدول-التي-تهاجم-المنشآت-النووية-السلمية-في-إيران-تقوض-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1112037679.html
https://sarabic.ae/20260328/الاستخبارات-التركية-تحذر-الحرب-على-إيران-قد-تشعل-صراعات-بين-الأتراك-والأكراد-والعرب-والفرس-1112037091.html
https://sarabic.ae/20260328/إيران-تعلن-قصف-أهداف-إستراتيجية-في-ميناء-حيفا-وقاعدة-بن-غوريون-في-إسرائيل-1112036847.html
https://sarabic.ae/20260328/روسيا-إيران-قد-تسمح-لاحقا-بعودة-مفتشي-الوكالة-الذرية-1112028105.html
https://sarabic.ae/20260327/عراقجي-إيران-ستجعل-إسرائيل-تدفع-ثمنا-باهظا-لجرائمها-1112011604.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الناتو, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الناتو, حصري

خبير يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يرفض الناتو الانخراط في حرب إيران رغم ضغوط ترامب؟

17:39 GMT 28.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganjiهجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران
هجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
تابعنا عبر
حصري
علّق عالم السياسة وعميد "المستقبل العالمي" في جامعة كيرتن، البروفيسور جو سيراكوزا، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض حلف شمال الأطلسي تقديم المساعدة في الحرب مع إيران.
وأكد سيراكوزا لـ"سبوتنيك"، أن تشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حلف شمال الأطلسي ليس جديداً، إذ تعود هذه المواقف إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
الأردن يعلن اعتراض وتدمير 242 صاروخا ومسيرة أطلقت من إيران
الأردن يعلن اعتراض وتدمير 242 صاروخا ومسيرة أطلقت من إيران
16:07 GMT
وبعد توليه المنصب، أوضح أنه يرى الحلف عبئاً مالياً لأن بعض الأعضاء لا يتحملون نصيبهم، لكن القضية أعمق من ذلك، إذ يعتبر الناتو بقايا قديمة من حقبة الحرب الباردة.
ويرى المقربون منه أن الحلف فقد مبرر وجوده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، حيث كان الهدف الأساسي إبقاء السوفييت خارج أوروبا وضبط ألمانيا.
وفي هذا السياق، دخل ترامب حرباً يصعب تبريرها دون إبلاغ الحلفاء، ثم طلب دعمهم مع تفاقم الوضع.
كما دعا إلى تدخل بحري للناتو لتأمين مضيق هرمز، وهي مهمة شبه مستحيلة في ظل القتال.
ورغم تلميحات من قادة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية إرسال قوة بحرية لاحقاً، فإن القادة الأوروبيين لا يرغبون بالمخاطرة بحياتهم السياسية أو بأرواح جنودهم لدعم صراع يرونه غير مدروس، خاصة أن إيران لم تكن تشكل تهديداً وشيكاً.

قدرات الدفاعات الجوية لأوروبا في مواجهة إيران

أشار سيراكوزا إلى أن تطوير إيران لأسلحتها كان لافتاً رغم العقوبات، ما يعكس محدودية فاعلية هذه العقوبات.
موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
12:54 GMT
وقد برز ذلك في استهداف قواعد بالمحيط الهندي، ما يدل على امتلاكها صواريخ باليستية متوسطة المدى يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر، قادرة على ضرب عواصم في أوروبا الغربية.
وأوضح أن أوروبا لا تمتلك أنظمة اعتراض متقدمة كافية للتصدي لمثل هذه الهجمات، ما يجعل بنيتها التحتية عرضة للخطر.
ويعي القادة الأوروبيون هذا الضعف، ويخشون أن يؤدي الانحياز للولايات المتحدة إلى جعلهم أهدافاً مباشرة لأي رد إيراني.
وأضاف أن الأنظمة الدفاعية الأوروبية الحالية قد لا تكون قادرة على اعتراض هذه الصواريخ، خاصة مع ضعف التنسيق العملياتي مقارنة بالاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة.
الاستخبارات التركية تحذر: الحرب على إيران قد تشعل صراعات بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس
الاستخبارات التركية تحذر: الحرب على إيران قد تشعل صراعات بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس
12:14 GMT
وبالتالي، فإن دخول أوروبا الحرب قد يفتح الباب أمام رد إيراني واسع قد يطال مدناً كبرى مثل لندن أو برلين.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأوروبي

أكد سيراكوزا أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية، وليس فقط لنحو 20% من النفط والغاز.
وأوضح أن إغلاقه لفترة طويلة سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على أوروبا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الأساسية.
وحذر من أن "التهديد لا يقتصر على الجماعات المرتبطة بإيران خارج أوروبا، بل يشمل خلايا متطرفة داخلها، خاصة في ظل تحديات أمنية ناجمة عن موجات اللجوء، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني".

فاعلية الناتو في مواجهة استراتيجية "الوكلاء" الإيرانية

يرى سيراكوزا أن الأزمة الحالية تعكس فقدان الثقة المتزايد في دور الناتو، ليس فقط لدى ترامب، بل لدى قطاعات أوسع.
إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا وقاعدة "بن غوريون" في إسرائيل
إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا وقاعدة "بن غوريون" في إسرائيل
12:05 GMT

ويعتبر كثير من الأوروبيين أن الحرب على إيران "غير شرعية"، كونها حرباً وقائية دون تهديد مباشر.

كما يخشى الأوروبيون من الارتباط بصراع قد يُنظر إليه لاحقاً كخرق للقانون الدولي.
وقارن سيراكوزا الوضع بحرب فيتنام، حين رفض حلفاء واشنطن في الناتو الانخراط في القتال، معتبرين إياه مغامرة غير محسوبة، وهو ما يرونه اليوم في الصراع الحالي.

تبعات تقليص واشنطن لدعمها الدفاعي لأوروبا

وصف سيراكوزا توجه الإدارة الأمريكية لربط الحماية الدفاعية بنسبة الإنفاق العسكري بنقطة تحول كبيرة. فمنذ عقود، اعتمدت أوروبا على الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لتعويض نقص قدراتها.
روسيا: إيران قد تسمح لاحقا بعودة مفتشي الوكالة الذرية
روسيا: إيران قد تسمح لاحقا بعودة مفتشي الوكالة الذرية
04:43 GMT
لكن في حال تراجع هذا الدعم، ستواجه أوروبا صعوبة في إدارة أمنها بنفسها، إذ لم تستعد بعد لتولي هذا الدور بشكل كامل.
وأكد أن الدول الأوروبية تضع مصالحها الوطنية أولاً، وهو ما يفسر رفضها الانجرار إلى الصراع الحالي.
ويظهر ذلك في موقف ماكرون الذي ألمح إلى إمكانية المشاركة بعد انتهاء العمليات القتالية فقط.
عراقجي: إيران ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لجرائمها
عراقجي: إيران ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لجرائمها
أمس, 18:24 GMT
وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة بنشر قوات برية قد يؤدي إلى انقسام حاد داخل الحلف، ويدفع الأوروبيين إلى التشكيك في جدوى هذا التدخل من الأساس.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала