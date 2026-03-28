https://sarabic.ae/20260328/موسكو-الدول-التي-تهاجم-المنشآت-النووية-السلمية-في-إيران-تقوض-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1112037679.html
موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران، "تتحدى معاهدة عدم انتشار الأسلحة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T12:54+0000
2026-03-28T12:54+0000
2026-03-28T12:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وأضافت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "يتفاقم الوضع المأساوي بسبب تجاهل هذه الدول لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وآليات التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاقيات النووية والأمنية، والمعايير ذات الصلة للوكالة".وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنهم لا يأخذون القرارات المدروسة بعناية والمتفق عليها دوليًا على محمل الجد، ويمكن رفضها في أي وقت بما يخدم مصالحهم الأنانية وظروفهم الجيوسياسية".وأكدت زاخاروفا أن "الهجمات على المنشآت النووية السلمية في إيران، والقصف قرب محطة بوشهر النووية، تستحق إدانة حازمة من المجتمع الدولي"، لافتة إلى أن "المعتدين يرفعون الرهانات في الحرب بالشرق الأوسط، متجاهلين مخاطر التلوث الإشعاعي".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "يواصل المعتدون رفع الرهانات في حربهم بالشرق الأوسط، متجاهلين جميع المخاطر المرتبطة بذلك، بما في ذلك خطر التلوث الإشعاعي واسع النطاق".وأردفت: "نأمل أن يتمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (أنطونيو غروسي)، من خلال تلقي معلومات موضوعية على الفور حول ما يحدث مباشرة على الأرض من السلطات الإيرانية، من توجيه رسالة بسيطة وواضحة إلى المعتدين: لقد حان الوقت لتتوقفوا! لقد تجاوزتم الخط بالفعل، ولكن لديكم فرصة لتجنب ارتكاب فظائع أكبر، وتجنب زيادة عدد الضحايا الأبرياء، ومنع هذه المأساة من التصاعد إلى كارثة عالمية".وأكدت زاخاروفا أنه "على قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بشكل أكثر وضوحًا عن خطورة التهديد، الذي يحاول خصوم إيران تجاهله، إن لم يكن إنكاره".ليخاتشوف: روسيا تبذل جهدها لضمان تشغيل محطة "بوشهر" النووية في إيران بشكل طبيعي
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
12:54 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 12:58 GMT 28.03.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران، "تتحدى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وآليات التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضافت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "يتفاقم الوضع المأساوي بسبب تجاهل هذه الدول لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وآليات التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاقيات النووية والأمنية، والمعايير ذات الصلة للوكالة".
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنهم لا يأخذون القرارات المدروسة بعناية والمتفق عليها دوليًا على محمل الجد، ويمكن رفضها في أي وقت بما يخدم مصالحهم الأنانية وظروفهم الجيوسياسية".
وأكدت زاخاروفا أن "الهجمات على المنشآت النووية السلمية في إيران، والقصف قرب محطة بوشهر النووية، تستحق إدانة حازمة من المجتمع الدولي"، لافتة إلى أن "المعتدين يرفعون الرهانات في الحرب بالشرق الأوسط، متجاهلين مخاطر التلوث الإشعاعي".
وقالت زاخاروفا: "تستحق هذه الهجمات إدانة واضحة وحازمة من قبل المجتمع الدولي بأسره، وما زالت انتهاكات صارخة للقانون الدولي مستمرة، ويجب على من يتحملون المسؤولية عن هذا التعسف أن يفهموا ذلك".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "يواصل المعتدون رفع الرهانات في حربهم بالشرق الأوسط، متجاهلين جميع المخاطر المرتبطة بذلك، بما في ذلك خطر التلوث الإشعاعي واسع النطاق".
وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة هذا المسار التخريبي، يجب على من يتبعه التوقف فورًا".
وأردفت: "نأمل أن يتمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (أنطونيو غروسي)، من خلال تلقي معلومات موضوعية على الفور حول ما يحدث مباشرة على الأرض من السلطات الإيرانية، من توجيه رسالة بسيطة وواضحة إلى المعتدين: لقد حان الوقت لتتوقفوا! لقد تجاوزتم الخط بالفعل، ولكن لديكم فرصة لتجنب ارتكاب فظائع أكبر، وتجنب زيادة عدد الضحايا الأبرياء، ومنع هذه المأساة من التصاعد إلى كارثة عالمية".
وأكدت زاخاروفا أنه "على قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بشكل أكثر وضوحًا عن خطورة التهديد، الذي يحاول خصوم إيران تجاهله، إن لم يكن إنكاره".