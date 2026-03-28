موسكو: الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الدول التي تهاجم المنشآت النووية السلمية في إيران، "تتحدى معاهدة عدم انتشار الأسلحة...

2026-03-28T12:54+0000

وأضافت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "يتفاقم الوضع المأساوي بسبب تجاهل هذه الدول لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وآليات التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاقيات النووية والأمنية، والمعايير ذات الصلة للوكالة".وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "إنهم لا يأخذون القرارات المدروسة بعناية والمتفق عليها دوليًا على محمل الجد، ويمكن رفضها في أي وقت بما يخدم مصالحهم الأنانية وظروفهم الجيوسياسية".وأكدت زاخاروفا أن "الهجمات على المنشآت النووية السلمية في إيران، والقصف قرب محطة بوشهر النووية، تستحق إدانة حازمة من المجتمع الدولي"، لافتة إلى أن "المعتدين يرفعون الرهانات في الحرب بالشرق الأوسط، متجاهلين مخاطر التلوث الإشعاعي".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "يواصل المعتدون رفع الرهانات في حربهم بالشرق الأوسط، متجاهلين جميع المخاطر المرتبطة بذلك، بما في ذلك خطر التلوث الإشعاعي واسع النطاق".وأردفت: "نأمل أن يتمكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (أنطونيو غروسي)، من خلال تلقي معلومات موضوعية على الفور حول ما يحدث مباشرة على الأرض من السلطات الإيرانية، من توجيه رسالة بسيطة وواضحة إلى المعتدين: لقد حان الوقت لتتوقفوا! لقد تجاوزتم الخط بالفعل، ولكن لديكم فرصة لتجنب ارتكاب فظائع أكبر، وتجنب زيادة عدد الضحايا الأبرياء، ومنع هذه المأساة من التصاعد إلى كارثة عالمية".وأكدت زاخاروفا أنه "على قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحدث بشكل أكثر وضوحًا عن خطورة التهديد، الذي يحاول خصوم إيران تجاهله، إن لم يكن إنكاره".ليخاتشوف: روسيا تبذل جهدها لضمان تشغيل محطة "بوشهر" النووية في إيران بشكل طبيعي

