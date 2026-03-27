الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض منشأة إيرانية لمعالجة اليورانيوم لهجوم
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بتعرض منشأة إنتاج "الكعكة الصفراء" التابعة "للشهيد رضائي نجاد" في محافظة يزد، المعروفة أيضا باسم أردكان، لهجوم اليوم الجمعة، مؤكدة عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج الموقع.
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في الواقعة، فيما جدّد مديرها العام، رافائيل غروسي، دعوته إلى ضبط النفس العسكري، محذرا من مخاطر أي حادث نووي.
The IAEA has been informed by Iran that the Shahid Rezayee Nejad Yellow Cake Production Facility in Yazd province (also known as Ardakan) was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. The IAEA is looking into the report. IAEA Director General… pic.twitter.com/R9lQHtFZBe— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 27, 2026
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم في محافظة يزد جنوبي إيران.
وقالت المنظمة في بيان لها: "تعرض مصنع "الكعكة الصفراء" في مدينة أردكان بمحافظة يزد لهجوم من العدو الأمريكي الصهيوني".
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت منشأة صناعية في محافظة يزد وسط إيران، تُستخدم لاستخلاص اليورانيوم من الخامات، مؤكدا أنها تُعد من المنشآت الفريدة التي تعالج المواد الخام تمهيدا لاستخدامها في عمليات تخصيب اليورانيوم.
وأوضح أن الهجوم طال البنى التحتية الرئيسية داخل الموقع، مشيرا إلى أن هذه المنشأة تمثل مرحلة أساسية في سلسلة إنتاج المواد اللازمة للبرنامج النووي الإيراني، وأن استهدافها من شأنه تقليص قدرة طهران على تأمين المواد الخام المستخدمة في عمليات التخصيب.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".