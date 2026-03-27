الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعرض منشأة إيرانية لمعالجة اليورانيوم لهجوم

سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بتعرض منشأة إنتاج "الكعكة الصفراء" التابعة "للشهيد رضائي نجاد" في محافظة يزد، المعروفة أيضا باسم أردكان،...

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في الواقعة، فيما جدّد مديرها العام، رافائيل غروسي، دعوته إلى ضبط النفس العسكري، محذرا من مخاطر أي حادث نووي. وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم في محافظة يزد جنوبي إيران.يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت منشأة صناعية في محافظة يزد وسط إيران، تُستخدم لاستخلاص اليورانيوم من الخامات، مؤكدا أنها تُعد من المنشآت الفريدة التي تعالج المواد الخام تمهيدا لاستخدامها في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأوضح أن الهجوم طال البنى التحتية الرئيسية داخل الموقع، مشيرا إلى أن هذه المنشأة تمثل مرحلة أساسية في سلسلة إنتاج المواد اللازمة للبرنامج النووي الإيراني، وأن استهدافها من شأنه تقليص قدرة طهران على تأمين المواد الخام المستخدمة في عمليات التخصيب.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

