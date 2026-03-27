تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
"الوحيدة من نوعها".. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة لاستخراج اليورانيوم في وسط إيران
"الوحيدة من نوعها".. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة لاستخراج اليورانيوم في وسط إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف مصنع لإنتاج اليورانيوم قرب مدينة يزد وسط إيران، معللا ذلك بأنه جزء من الجهود المستمرة ضد البرنامج النووي الإيراني. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وزعم الجيش بأن الموقع في بيان له بأنه "منشأة لاستخراج اليورانيوم".وأضاف الجيش: "هذه المنشأة هي الوحيدة من نوعها في إيران، إذ تخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لمعالجة ميكانيكية وكيميائية لتُستخدم لاحقا كمواد أولية لتخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أنها "عملية بالغة الأهمية لبرنامج الأسلحة النووية الذي يتبناه النظام".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت "البنية التحتية المركزية المستخدمة في عمليات الإنتاج الفريدة للموقع".وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت سابقا باستهداف مصنع أردكان لإنتاج "الكعكة الصفراء" (مركزات اليورانيوم).و"الكعكة الصفراء" هي مُركّز اليورانيوم على شكل مسحوق، وتُمثل خطوة أولية في معالجة اليورانيوم، ويتم إنتاجها عن طريق استخراج خام اليورانيوم من الصخور وفصل اليورانيوم عن الصخور بنقعها في حمض، ويمكن بعد ذلك تحويل الكعكة الصفراء، وإثرائها لرفع درجة نقائها، ثم استخدامها في صناعة الأسلحة أو إنتاج الطاقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
"الوحيدة من نوعها".. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منشأة لاستخراج اليورانيوم في وسط إيران

17:48 GMT 27.03.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف مصنع لإنتاج اليورانيوم قرب مدينة يزد وسط إيران، معللا ذلك بأنه جزء من الجهود المستمرة ضد البرنامج النووي الإيراني.
وزعم الجيش بأن الموقع في بيان له بأنه "منشأة لاستخراج اليورانيوم".
وأضاف الجيش: "هذه المنشأة هي الوحيدة من نوعها في إيران، إذ تخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لمعالجة ميكانيكية وكيميائية لتُستخدم لاحقا كمواد أولية لتخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أنها "عملية بالغة الأهمية لبرنامج الأسلحة النووية الذي يتبناه النظام".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت "البنية التحتية المركزية المستخدمة في عمليات الإنتاج الفريدة للموقع".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت سابقا باستهداف مصنع أردكان لإنتاج "الكعكة الصفراء" (مركزات اليورانيوم).
و"الكعكة الصفراء" هي مُركّز اليورانيوم على شكل مسحوق، وتُمثل خطوة أولية في معالجة اليورانيوم، ويتم إنتاجها عن طريق استخراج خام اليورانيوم من الصخور وفصل اليورانيوم عن الصخور بنقعها في حمض، ويمكن بعد ذلك تحويل الكعكة الصفراء، وإثرائها لرفع درجة نقائها، ثم استخدامها في صناعة الأسلحة أو إنتاج الطاقة.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم أمريكي إسرائيلي يستهدف مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم
16:04 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
