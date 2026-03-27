الطاقة الذرية الإيرانية: هجوم أمريكي إسرائيلي يستهدف مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم (الكعكة الصفراء) في محافظة يزد جنوبي إيران. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T16:27+0000
16:04 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 16:27 GMT 27.03.2026)
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم (الكعكة الصفراء) في محافظة يزد جنوبي إيران.
وقالت المنظمة في بيان لها: "تعرض مصنع "الكعكة الصفراء" في مدينة أردكان بمحافظة يزد لهجوم من العدو الأمريكي الصهيوني".
وأكدت الهيئة النووية الإيرانية أنه لا يوجد أي خطر لتسرب مواد مشعة بعد الضربة التي استهدفت المنشأة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يدعو سكان المناطق المجاورة إلى القلق.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".