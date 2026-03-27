تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية
إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية
قدّرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تقترب من 3 مليارات دولار.
2026-03-27T04:08+0000
2026-03-27T04:28+0000
إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية
وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن المسؤولة السابقة في شؤون الميزانية بالبنتاغون، إيلين ماكاسكر: "من المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن العمليات القتالية وتعويض الخسائر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب قد بلغت نحو 1.4 إلى 2.9 مليار دولار".ومن بين المعدات التي قد يسعى البنتاغون لاستبدالها ضمن طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار موجه إلى البيت الأبيض، مقاتلات F-15E Strike Eagle وF-35A Lightning II، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود KC-135 Stratotanker، بحسب الصحيفة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية

04:08 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 27.03.2026)
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)إطلاق صواريخ في إيران
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
CC BY 4.0 / FarsNews / قدرت موشکی ایران (cropped image)
قدّرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تقترب من 3 مليارات دولار.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن المسؤولة السابقة في شؤون الميزانية بالبنتاغون، إيلين ماكاسكر: "من المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن العمليات القتالية وتعويض الخسائر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب قد بلغت نحو 1.4 إلى 2.9 مليار دولار".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 7 محطات رادار أمريكية متطورة
4 مارس, 21:21 GMT
ومن بين المعدات التي قد يسعى البنتاغون لاستبدالها ضمن طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار موجه إلى البيت الأبيض، مقاتلات F-15E Strike Eagle وF-35A Lightning II، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود KC-135 Stratotanker، بحسب الصحيفة.
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات ومليارات الدولارات لاستبدال أنظمة الرادار الأمريكية الحديثة التي دمرتها إيران، ومنها AN/FPS-132 في قطر وAN/TPS-59 في البحرين.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
