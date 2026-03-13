https://sarabic.ae/20260313/ليخاتشوف-روسيا-تبذل-جهدها-لضمان-تشغيل-محطة-بوشهر-النووية-في-إيران-بشكل-طبيعي-1111441595.html

ليخاتشوف: روسيا تبذل جهدها لضمان تشغيل محطة "بوشهر" النووية في إيران بشكل طبيعي

وقال ليخاتشوف، في تصريحات للصحفيين عقب اختتام المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو: "بالطبع، تحدثنا كثيرًا عن الأحداث في الشرق الأوسط، وفي إيران على وجه الخصوص، وأبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يحدث في محطة "بوشهر" وما هي خططنا المستقبلية".ووفقا له، فإن روسيا لم ترَ قط تأكيدًا على تطوير إيران لأسلحة نووية.وأوضح ليخاتشوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع عن كثب الوضع في محطة بوشهر النووية الإيرانية. وأضاف أن الرئيس الروسي اتخذ عددا من الخطوات لضمان سلامة العاملين الروس في موقع المحطة وإجلائهم.وأشار إلى أن روسيا قامت بعملية إخلاء للكوادر الروسية وعائلاتهم من محطة بوشهر النووية في إيران، مؤكدًا أن العملية تمت بسلام تام.وأضاف: "بهامش أمان واسع، يعمل المختصون في المحطة على منع أي مخاطر نووية أثناء تشغيل هذه المنشأة النووية، الأكبر من نوعها في أوروبا".وتابع: "نظام كييف يعمل على تصعيد الوضع، ويحاول خلق أجواء من الخوف في إنيرغودار، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أمن المحطة".وقال ليخاتشوف: "في العام الماضي، سُجل رقم قياسي مطلق، إذ إن أكبر محطة نووية في أوروبا عملت لأكثر من شهر في حالة عزلة تامة عن الإمداد بالكهرباء، وذلك بفضل العمل الاحترافي لفريق المحطة وبطولاتهم وإجراءات شركة روس إنيرغوآتوم الاستباقية".وأوضح المسؤول الروسي أنه تم ضمان الاعتمادية الكاملة للمحطة خلال تلك الفترة من خلال استخدام مولدات الديزل.ومن جهته، قال غروسي للصحفيين، معلقًا على الوضع حول البرنامج النووي الإيراني: "نأمل أن تظهر قريبًا فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يمكن التنبؤ به".وقال: "بالنظر إلى المستوى المحدود للغاية لإمكانية وصول عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى مستوى تخصيب منتجات اليورانيوم عملياً إلى مستويات تصلح لصنع الأسلحة، وحقيقة أن وصولنا إلى منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية قد انخفض بشكل خطير للغاية، فلا يمكننا تقديم أي دليل دقيق ومرئي على أن هذه الأسلحة لم يتم صنعها بالفعل"."روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعباالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانيةمحفظة "روساتوم" من الطلبات الخارجية ترتفع إلى 206 مليارات دولار في عام 2025

