غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى إيران

عربي
بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-للعودة-إلى-إيران-1110536095.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى إيران
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى إيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مستعدة للعودة إلى إيران وتأمل في الحصول على... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T14:10+0000
2026-02-19T14:10+0000
سلاح نووي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104366/01/1043660115_0:76:2838:1672_1920x0_80_0_0_89bd6bbf76d472789b0f1497cb4186de.jpg
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في الوصول في وقت قريب إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.وأعرب عن تفهمه لأهمية شأن الأنشطة النووية والتكنولوجية بالنسبة لإيران، لكن في الوقت نفسه، أشارت الولايات المتحدة إلى موقفها بشكل واضح، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "خطوط حمراء" محددة.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران ناقشت دورا محتملا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن المسألة النووية، وأن إيران ستواصل مشاوراتها مع هذه المنظمة.
https://sarabic.ae/20260219/غروسي-هناك-احتمال-لبدء-حوار-حقيقي-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1110527126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104366/01/1043660115_250:0:2838:1941_1920x0_80_0_0_0dc9fa15156361d8528d9346d94c112a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلاح نووي, أخبار العالم الآن
سلاح نووي, أخبار العالم الآن

غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى إيران

14:10 GMT 19.02.2026
© AFP 2023 / Alexander Kleinالمدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AFP 2023 / Alexander Klein
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مستعدة للعودة إلى إيران وتأمل في الحصول على إمكانية لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية".

وقال غروسي: "يمكننا العودة الآن، لو أتيحت لنا الفرصة، مفتشونا مستعدون".

وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في الوصول في وقت قريب إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.
وأعرب عن تفهمه لأهمية شأن الأنشطة النووية والتكنولوجية بالنسبة لإيران، لكن في الوقت نفسه، أشارت الولايات المتحدة إلى موقفها بشكل واضح، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "خطوط حمراء" محددة.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
غروسي: هناك احتمال لبدء حوار حقيقي بين إيران والولايات المتحدة
10:54 GMT

وأكد غروسي: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنا شخصيًا نحاول العمل مع كل البلدان إذا كان ذلك ممكنا، كما نعمل مع وزير خارجية عمان الذي يحاول مساعدتنا كوسيط".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران ناقشت دورا محتملا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن المسألة النووية، وأن إيران ستواصل مشاوراتها مع هذه المنظمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала