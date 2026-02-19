https://sarabic.ae/20260219/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستعدة-للعودة-إلى-إيران-1110536095.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعودة إلى إيران
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في الوصول في وقت قريب إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.وأعرب عن تفهمه لأهمية شأن الأنشطة النووية والتكنولوجية بالنسبة لإيران، لكن في الوقت نفسه، أشارت الولايات المتحدة إلى موقفها بشكل واضح، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "خطوط حمراء" محددة.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران ناقشت دورا محتملا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن المسألة النووية، وأن إيران ستواصل مشاوراتها مع هذه المنظمة.
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مستعدة للعودة إلى إيران وتأمل في الحصول على إمكانية لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية".
وقال غروسي: "يمكننا العودة الآن، لو أتيحت لنا الفرصة، مفتشونا مستعدون".
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في الوصول في وقت قريب إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.
وأعرب عن تفهمه لأهمية شأن الأنشطة النووية والتكنولوجية بالنسبة لإيران، لكن في الوقت نفسه، أشارت الولايات المتحدة إلى موقفها بشكل واضح، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "خطوط حمراء" محددة.
وأكد غروسي: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنا شخصيًا نحاول العمل مع كل البلدان إذا كان ذلك ممكنا، كما نعمل مع وزير خارجية عمان الذي يحاول مساعدتنا كوسيط".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن إيران ناقشت دورا محتملا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن المسألة النووية، وأن إيران ستواصل مشاوراتها مع هذه المنظمة.