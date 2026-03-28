روسيا: إيران قد تسمح لاحقا بعودة مفتشي الوكالة الذرية

سبوتنيك عربي

أعرب المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن إيران قد تسمح لاحقًا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة...

2026-03-28T04:43+0000

وأشار أوليانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الحديث عن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية في ظل العمليات العسكرية "غير جدي وغير واقعي"، قائلًا: "أي مفتشين يمكن الحديث عنهم ومن يحتاج إليهم، في وقت تدور فيه حرب ويتم خلاله توجيه ضربات، بما في ذلك إلى منشآت نووية؟".وأضاف أن إيران لم ترفض بشكل عام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح: "عاجلًا أم آجلًا، وفي إطار اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة، من المفترض أن تسمح إيران بوجود موظفي الوكالة في منشآتها النووية ضمن صيغ معينة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

