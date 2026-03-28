إيران تعلن قصف "أهداف إستراتيجية" في ميناء حيفا وقاعدة "بن غوريون" في إسرائيل
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، استهداف نقاط إستراتيجية في ميناء حيفا وقاعدة "بن غورون" الجوية في إسرائيل. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، استهداف نقاط إستراتيجية في ميناء حيفا وقاعدة "بن غورون" الجوية في إسرائيل.
وجاء في بيان الجيش الإيراني: "منذ فجر اليوم (السبت)، تم استهداف المركز الإستراتيجي للحرب الإلكترونية والرادار "إلتا"، التابع لمجموعة الصناعات الجوية للكيان الصهيوني في ميناء حيفا، وكذلك مراكز تخزين الوقود في قاعدة بن غوريون الجوية، بضربات قوية من طائرات الجيش الإيراني المسيّرة".
وتابع البيان: "إلحاق الضرر بهذا المركز له تأثير مباشر في تقليل قدرة العدو على تعقّب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وكذلك في عمليات دعم الحرب الإلكترونية، ما يزيد من قدرات القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ العمليات بعيدة المدى وفي عمق أراضي العدو".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.