عراقجي: إيران ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لجرائمها
سبوتنيك عربي
27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T18:24+0000
عراقجي: إيران ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لجرائمها
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران ومحطة كهرباء ومواقع نووية مدنية وبنى تحتية أخرى، مؤكدا أن إيران "ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لجرائمها".
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "إسرائيل قصفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران ومحطة كهرباء ومواقع نووية مدنية وبنى تحتية أخرى".
وتابع :"إسرائيل تدعي أنها تحركت بالتنسيق مع أمريكا وهذا هجوم يتناقض مع مهلة ترمب التي مددها للدبلوماسية".
وأضاف: "إيران ستفرض ثمنا باهظا للغاية على الجرائم الإسرائيلية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".