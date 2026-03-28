الأردن يعلن اعتراض وتدمير 242 صاروخا ومسيرة أطلقت من إيران
© Sputnikالجيش الأردني يستعد لمناورات "الأسد المتأهب" 2016
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، أن 262 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة منذ بدء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حربهما على إيران.
ونشر الجيش الأردني بيانا، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن سلاح الجو الملكي تصدى لـ 242 صاروخا ومسيّرة، وقال: "بلغ عدد الصواريخ والمسيرات التي وجهت لأراضي المملكة 262 صاروخا ومسيرة منذ بدء الحرب بالإقليم وكانت تستهدف مواقع حيوية".
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام— المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (NCSCM) (@NCSCMJordan) March 28, 2026
*القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم*
*القوات المسلحة: سلاح الجو الملكي اعترض في الأسبوع الرابع جميع الصواريخ باستثناء صاروخين سقطا داخل المملكة*
*الأمن العام: 64…
وأضاف: "تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 242 صاروخا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة، و22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب الدائرة بالإقليم".
وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على "استمرارها في القيام بواجبها بكل قوة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه".
25 مارس, 18:03 GMT
يشار إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن الأردن لا يضم أي قواعد عسكرية أجنبية.
وأوضح الصفدي في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن "مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى وامتلاكها حق التصرف بها، وهو ما لا ينطبق على الأردن"، مؤكدا أن "القوات الأجنبية الموجودة في الأردن تعمل ضمن برامج تعاون دفاعي وتدريبي مشتركة مع دول حليفة وصديقة، تهدف إلى تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".