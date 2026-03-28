رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان: مصالح الدول الكبرى تعطل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الرق

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان: مصالح الدول الكبرى تعطل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الرق
اعتبر الدكتور فوزي السمهوري، رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان من الأردن، أن "اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كجريمة ضد...
رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان: مصالح الدول الكبرى تعطل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الرق

11:53 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 28.03.2026)
© AP Photo / Abdeljalil Bounharمهاجرون أفارقة على الحدود المغربية الإسبانية
اعتبر الدكتور فوزي السمهوري، رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان من الأردن، أن "اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كجريمة ضد الإنسانية، يظل منقوص الأثر ما لم تتوفر الإرادة الدولية للتنفيذ".
وأكد السمهوري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القرارات الدولية المتعلقة بالرق أو الاستعباد، في غالبيتها لا تخدم مصالح بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو حلفائها، لذلك لا تجد لها سبيلًا إلى التنفيذ".
وأشار إلى أن "قرار الجمعية العامة الأخير يكتسب أهمية كبرى من حيث المضمون كونه طالب المجتمع الدولي الدخول في حوار من أجل النظر بكيفية اتخاذ التدابير والإجراءات التعويضية".

ولفت السمهوري إلى أن "رفض بعض الدول وامتناع أخرى عن التصويت، سببه خوفهم من أن تكون إيقاع العقوبات والتعويضات ستنسحب على القوى الاستعمارية"، داعيًا "المجتمع الدولي للخروج من مجرد إصدار بيانات إلى اتخاذ الإجراءات العملية حتى يكون هناك نظام مصداقية للعدالة والنظام العالمي القائم".

وأوضح أنه "إذا توفرت الإرادة لغالبية المجتمع الدولي والدول العالمية، بالإمكان إيجاد طريقة للتطبيق، ولكن هل هناك إرادة، هذا السؤال مهم جدًا"، معتبرًا أنه "لابد للدول الأفريقية أن تبدأ بتطبيقها مع بعض الدول الأخرى، بفرض العقوبات على الدول المستعمرة، والتي مارست كل أشكال الاستعباد والعبودية والرق".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بقرار أممي يدين تجارة العبيد وترى أنه خطوة نحو العدالة التاريخية
أمس, 19:36 GMT
ولفت رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان إلى أن "القوى الاستعمارية تحاول ترسيخ تجارة الرق وإن كان في بعض الأحيان يتخذ شكلًا جديدًا من خلال السطو على ثروات هذه الدول، وما حصل في فنزويلا وما يحصل في إيران والتهديد على كوبا ومن قبله بفلسطين، دليل على ذلك".

وتابع السمهوري: "آن الأوان لشعوب العالم ودوله الحرة أن تتعاضد وتضع الإستراتيجيات لكيفية مواجهة أهداف هذا الاستعمار الجديد الذي يسلب الإنسانية"، داعيًا إلى "تضافر الجهود السياسية والحقوقية والرسمية والبرلمانية في كل دول العالم الحر لإجهاض هذا المخطط، ودون ذلك، ستبقى شريعة الغاب هي السائدة".

وأكد أن "رحلة المساءلة والعقاب لن تكون سهلة وستواجه تحديات داخلية من بعض الدول، ولكن هذا لا يعني أن تقف دون أي حراك لأن ذلك يعني الاستسلام للممارسات، التي تتم من استعمار جديد بكافة أشكاله".
الأمم المتحدة تستضيف فعالية رفيعة المستوى حول "إرث تجارة الرقيق عبر الأطلسي"
الأمم المتحدة تستضيف فعالية رفيعة المستوى حول "إرث تجارة الرقيق عبر الأطلسي"
24 مارس, 14:38 GMT
وأضاف السمهوري: "علينا أن نبدأ بالخطوة الأولى، وهي تجميد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تنكرت لهذه القرارات"، معتبرًا أن "إمكانية ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب فرصة لجميع الدول الضعيفة أن تنضم تحت إطار قطب معين لتدافع عن مصالحها".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي يعترف بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي "جريمة خطيرة ضد الإنسانية".

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "يرحب الجانب الروسي باعتماد هذه الوثيقة التاريخية، موسكو على يقين بأن القرار سيمثل علامة فارقة في استعادة العدالة التاريخية، وسيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة آثار الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصري".
الجمعية العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"
25 مارس, 20:02 GMT
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيّدت الأربعاء الماضي، قرارا يدين بشكل رسمي تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي باعتبارها "أخطر جريمة ضد الإنسانية". وصوتت 123 دولة، من بينها روسيا والصين، لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت بينها عدة قوى استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتم تقديم مشروع القرار من قبل دولة غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة، التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي.

يشار إلى أنه في عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة يوم 25 مارس/ آذار يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
