رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان: مصالح الدول الكبرى تعطل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الرق

اعتبر الدكتور فوزي السمهوري، رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان من الأردن، أن "اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كجريمة ضد... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T11:53+0000

وأكد السمهوري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القرارات الدولية المتعلقة بالرق أو الاستعباد، في غالبيتها لا تخدم مصالح بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو حلفائها، لذلك لا تجد لها سبيلًا إلى التنفيذ".وأشار إلى أن "قرار الجمعية العامة الأخير يكتسب أهمية كبرى من حيث المضمون كونه طالب المجتمع الدولي الدخول في حوار من أجل النظر بكيفية اتخاذ التدابير والإجراءات التعويضية".وأوضح أنه "إذا توفرت الإرادة لغالبية المجتمع الدولي والدول العالمية، بالإمكان إيجاد طريقة للتطبيق، ولكن هل هناك إرادة، هذا السؤال مهم جدًا"، معتبرًا أنه "لابد للدول الأفريقية أن تبدأ بتطبيقها مع بعض الدول الأخرى، بفرض العقوبات على الدول المستعمرة، والتي مارست كل أشكال الاستعباد والعبودية والرق".ولفت رئيس مركز "جذور" لحقوق الإنسان إلى أن "القوى الاستعمارية تحاول ترسيخ تجارة الرق وإن كان في بعض الأحيان يتخذ شكلًا جديدًا من خلال السطو على ثروات هذه الدول، وما حصل في فنزويلا وما يحصل في إيران والتهديد على كوبا ومن قبله بفلسطين، دليل على ذلك".وأكد أن "رحلة المساءلة والعقاب لن تكون سهلة وستواجه تحديات داخلية من بعض الدول، ولكن هذا لا يعني أن تقف دون أي حراك لأن ذلك يعني الاستسلام للممارسات، التي تتم من استعمار جديد بكافة أشكاله".وأضاف السمهوري: "علينا أن نبدأ بالخطوة الأولى، وهي تجميد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تنكرت لهذه القرارات"، معتبرًا أن "إمكانية ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب فرصة لجميع الدول الضعيفة أن تنضم تحت إطار قطب معين لتدافع عن مصالحها".وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "يرحب الجانب الروسي باعتماد هذه الوثيقة التاريخية، موسكو على يقين بأن القرار سيمثل علامة فارقة في استعادة العدالة التاريخية، وسيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة آثار الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصري".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيّدت الأربعاء الماضي، قرارا يدين بشكل رسمي تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي باعتبارها "أخطر جريمة ضد الإنسانية". وصوتت 123 دولة، من بينها روسيا والصين، لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت بينها عدة قوى استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتم تقديم مشروع القرار من قبل دولة غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية.يشار إلى أنه في عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة يوم 25 مارس/ آذار يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"الأمم المتحدة تستضيف فعالية رفيعة المستوى حول "إرث تجارة الرقيق عبر الأطلسي"

https://sarabic.ae/20260327/الخارجية-الروسية-موسكو-ترحب-بقرار-أممي-يدين-تجارة-العبيد-وترى-أنه-خطوة-نحو-العدالة-التاريخية-1112014508.html

https://sarabic.ae/20260324/بث-مباشر-تستضيف-الأمم-المتحدة-فعالية-رفيعة-المستوى-حول-إرث-تجارة-الرقيق-عبر-الأطلسي-1111878626.html

https://sarabic.ae/20260325/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-بشأن-استرقاق-الأفارقة-بمبرر-عرقي-1111931114.html

