الخارجية الروسية: موسكو ترحب بقرار أممي يدين تجارة العبيد وترى أنه خطوة نحو العدالة التاريخية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي يعترف بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي "جريمة خطيرة...
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي يعترف بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي "جريمة خطيرة ضد الإنسانية".
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "يرحب الجانب الروسي باعتماد هذه الوثيقة التاريخية، موسكو على يقين بأن القرار سيمثل علامة فارقة في استعادة العدالة التاريخية، وسيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة آثار الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصري".
وأكدت الخارجية الروسية أن "الغربيين وأتباعهم الذين رفضوا دعم الوثيقة، أظهروا نفاقا وتجاهلا لمعاناة الشعوب الأفريقية ومعاناتها، وعدم رغبتهم بتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت، الأربعاء الماضي، قرارا يدين بشكل رسمي تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي باعتبارها "أخطر جريمة ضد الإنسانية
". وصوتت 123 دولة، من بينها روسيا والصين، لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت بينها عدة قوى استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتم تقديم مشروع القرار من قبل دولة غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي.
يشار إلى أنه في عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة يوم 25 آذار/مارس يوما دوليا
لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.