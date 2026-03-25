الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"
سبوتنيك عربي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 123 دولة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، "أفظع جريمة...
2026-03-25T20:02+0000
2026-03-25T20:02+0000
2026-03-25T20:02+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
أفريقيا
وذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة" أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، اعتمدت خلالها بأغلبية 123 دولة قرارا مقدما من غانا ونحو 60 بلدا آخر، يُعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار "اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي".كما شددت على "أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو يُعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي، وتؤكد أن مطالب جبر الأضرار خطوة ملموسة نحو تصحيح المظالم التاريخية".يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت في عام 2007، يوم 25 آذار/مارس، يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
أفريقيا
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 123 دولة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، "أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة" أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، اعتمدت خلالها بأغلبية 123 دولة قرارا مقدما من غانا ونحو 60 بلدا آخر، يُعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وأضافت أن "القرار الذي يدين بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم اللاإنساني وأطوله أمدا، صوتت لصالحه 123 دولة، وعارضته 3 دول [الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين]، وامتنعت 52 دولة عن التصويت".
16 ديسمبر 2025, 10:40 GMT
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار "اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي".
كما شددت على "أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو يُعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي، وتؤكد أن مطالب جبر الأضرار خطوة ملموسة نحو تصحيح المظالم التاريخية".
وأعلنت وزارة الخارجية الغانية، الخميس الماضي، أن غانا قدمت مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يعتبر تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي أخطر جريمة ضد الإنسانية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت في عام 2007، يوم 25 آذار/مارس، يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.