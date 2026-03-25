الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260325/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-بشأن-استرقاق-الأفارقة-بمبرر-عرقي-1111931114.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"
سبوتنيك عربي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 123 دولة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، "أفظع جريمة... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
منظمة الأمم المتحدة
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101575/90/1015759060_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5a0bdd9971383d542ada7d8c0d56a0a7.jpg
وذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة" أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، اعتمدت خلالها بأغلبية 123 دولة قرارا مقدما من غانا ونحو 60 بلدا آخر، يُعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار "اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي".كما شددت على "أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو يُعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي، وتؤكد أن مطالب جبر الأضرار خطوة ملموسة نحو تصحيح المظالم التاريخية".يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت في عام 2007، يوم 25 آذار/مارس، يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
https://sarabic.ae/20251216/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-بأغلبية-ساحقة-قرارا-يؤكد-حق-الشعب-الفلسطيني-في-تقرير-مصيره-1108212920.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101575/90/1015759060_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_252d55bfb7e75bf56b28c69b2c089636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أفريقيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن "استرقاق الأفارقة بمبرر عرقي"

20:02 GMT 25.03.2026
© AP Photo / Seth Wenigالجمعية العامة
الجمعية العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 123 دولة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، "أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة" أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، اعتمدت خلالها بأغلبية 123 دولة قرارا مقدما من غانا ونحو 60 بلدا آخر، يُعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وأضافت أن "القرار الذي يدين بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم اللاإنساني وأطوله أمدا، صوتت لصالحه 123 دولة، وعارضته 3 دول [الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين]، وامتنعت 52 دولة عن التصويت".
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد في القرار "اعترافها الجماعي بالآثار العميقة والدائمة التي خلفتها نُظم الرق والاستعمار البغيضة، وباستمرار التمييز العنصري وأشكال الاستعمار الجديد في حق الأفارقة المنحدرين من أصل أفريقي".
كما شددت على "أهمية معالجة المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو يُعلى من شأن العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والتعافي، وتؤكد أن مطالب جبر الأضرار خطوة ملموسة نحو تصحيح المظالم التاريخية".
وأعلنت وزارة الخارجية الغانية، الخميس الماضي، أن غانا قدمت مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يعتبر تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي أخطر جريمة ضد الإنسانية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت في عام 2007، يوم 25 آذار/مارس، يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала