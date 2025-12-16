https://sarabic.ae/20251216/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-بأغلبية-ساحقة-قرارا-يؤكد-حق-الشعب-الفلسطيني-في-تقرير-مصيره-1108212920.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوّت لصالحه 164 دولة من بين أعضاء الجمعية. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وعارض القرار 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، بينها الإكوادور وتونغا وجنوب السودان.وينص القرار على فتوى محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، التي اعتبرت أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.وقال رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن "القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني وتثمينه لحقه المشروع في تقرير المصير".ويشهد النزاع المستمر، منذ عقود، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، مع رفض إسرائيل الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تكون القدس الشرقية عاصمتها وفق حدود ما قبل عام 1967.

