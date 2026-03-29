رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن بلاده تخوض ما وصفها بـ"حرب عالمية كبرى"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة صعبة. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وأعرب في كلمة له، اليوم الأحد، عن ثقته في قدرة إيران على "معاقبة الولايات المتحدة" ومنعها من تكرار أي هجمات، بدعم وتوجيه من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.وتابع موجها حديثه للشعب الإيراني: "لا تشكّوا لحظةً في إرادة جنودنا وخدمنا، فهم أشدّ ثباتا من الجبال، وأكثر لهيبا من النار، وأكثر رعبًا من البرق للعدو، أؤكد لكم أنه بفضل الله، لن نخرج من هذه الحرب إلا بالنصر، وعلامات هذا النصر تتجلى. لن ننهي الحرب إلا بالنصر، ولن نسمح للأعداء بالانسحاب من الحرب قبل أن نُرسّخ سيادة إيران، سنجعل من هذه الحرب عبرة لكل معتد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "العدو يبعث رسائل تفاوض في العلن ويخطط لهجوم بري في الخفاء، والأمريكيون يسعون لإجبارنا على الاستسلام وردنا سيكون واضحا ولن نخضع أبدا".ومضى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته: "أطلب منكم أيها الشعب الكريم ألا تتخلوا عن الشوارع، فالصواريخ والشوارع والمضيق تُحكم قبضتها على العدو، وكما لا يتخلى جنودكم عن الصواريخ ومضيق هرمز، فلا تتخلوا أنتم عن مضيق الشوارع، حافظوا على وحدتكم وتماسككم، ثقوا بالوعد الإلهي، ولا تنسوا أبناءكم على جبهات القتال المختلفة، وادعوا لهم بالصحة والعافية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز

08:50 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 09:01 GMT 29.03.2026)
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن بلاده تخوض ما وصفها بـ"حرب عالمية كبرى"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة صعبة.
وأعرب في كلمة له، اليوم الأحد، عن ثقته في قدرة إيران على "معاقبة الولايات المتحدة" ومنعها من تكرار أي هجمات، بدعم وتوجيه من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وقال: "نحن على يقين من أننا قادرون على معاقبة أمريكا وجعلها تندم على مهاجمة إيران، وأننا سنستعيد حقوقنا المشروعة، وسننتصر بحزم".

وتابع موجها حديثه للشعب الإيراني: "لا تشكّوا لحظةً في إرادة جنودنا وخدمنا، فهم أشدّ ثباتا من الجبال، وأكثر لهيبا من النار، وأكثر رعبًا من البرق للعدو، أؤكد لكم أنه بفضل الله، لن نخرج من هذه الحرب إلا بالنصر، وعلامات هذا النصر تتجلى. لن ننهي الحرب إلا بالنصر، ولن نسمح للأعداء بالانسحاب من الحرب قبل أن نُرسّخ سيادة إيران، سنجعل من هذه الحرب عبرة لكل معتد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وواصل: "تسعى أمريكا إلى تحقيق أمانيها التي لم تتحقق في الحرب عبر قائمة مطالبها المكونة من 15 بندا، والعدو الذي ادعى تدمير قواتنا الجوية والبحرية والصاروخية بات هدفه الآن فتح مضيق هرمز".
وأردف: "العدو يبعث رسائل تفاوض في العلن ويخطط لهجوم بري في الخفاء، والأمريكيون يسعون لإجبارنا على الاستسلام وردنا سيكون واضحا ولن نخضع أبدا".
ومضى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته: "أطلب منكم أيها الشعب الكريم ألا تتخلوا عن الشوارع، فالصواريخ والشوارع والمضيق تُحكم قبضتها على العدو، وكما لا يتخلى جنودكم عن الصواريخ ومضيق هرمز، فلا تتخلوا أنتم عن مضيق الشوارع، حافظوا على وحدتكم وتماسككم، ثقوا بالوعد الإلهي، ولا تنسوا أبناءكم على جبهات القتال المختلفة، وادعوا لهم بالصحة والعافية".
تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
