تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا

تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط ولا زال يشهد حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T04:28+0000

2026-03-29T04:28+0000

2026-03-29T04:48+0000

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران".وقالت الوزارة الإيرانية في بيان، إنه "حتى الآن، استُشهد أكثر من 230 طفلًا وأصيب نحو 1800 طفل آخر منذ بدء العدوان. استُشهدت 244 امرأة، و214 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و17 طفلًا دون سن الخامسة".كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 11 ألف هدف عسكري خلال العملية ضد إيران.وذكرت تقاريرغربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لعملية برية تمتد لعدة أسابيع في إيران.ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أي عملية برية محتملة ستشمل غارات تشارك فيها قوات العمليات الخاصة ووحدات المشاة التقليدية، ولن تشكل أي منها غزواً شاملاً.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم