https://sarabic.ae/20260329/تغطية-لليوم-الـ30-للحرب-على-إيران-شهر-من-الدمار-المتبادل-ومئات-الضحايا-1112063116.html
تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا
تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط ولا زال يشهد حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T04:28+0000
2026-03-29T04:28+0000
2026-03-29T04:48+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران".وقالت الوزارة الإيرانية في بيان، إنه "حتى الآن، استُشهد أكثر من 230 طفلًا وأصيب نحو 1800 طفل آخر منذ بدء العدوان. استُشهدت 244 امرأة، و214 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و17 طفلًا دون سن الخامسة".كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 11 ألف هدف عسكري خلال العملية ضد إيران.وذكرت تقاريرغربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لعملية برية تمتد لعدة أسابيع في إيران.ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أي عملية برية محتملة ستشمل غارات تشارك فيها قوات العمليات الخاصة ووحدات المشاة التقليدية، ولن تشكل أي منها غزواً شاملاً.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم
تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا
04:28 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 29.03.2026)
يتبع
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط ولا زال يشهد حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر القصف والقصف المضاد من جميع الأطراف.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، "مقتل 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران".
وقالت الوزارة الإيرانية في بيان، إنه "حتى الآن، استُشهد أكثر من 230 طفلًا وأصيب نحو 1800 طفل آخر منذ بدء العدوان. استُشهدت 244 امرأة، و214 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، و17 طفلًا دون سن الخامسة".
كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 11 ألف هدف عسكري خلال العملية ضد إيران.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها سنتكوم على موقع "إكس"، فقد ضربت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 11 ألف هدف، بما في ذلك أكثر من 150سفينة متضررة أو مدمرة.
وذكرت تقاريرغربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لعملية برية تمتد لعدة أسابيع في إيران.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أي عملية برية محتملة ستشمل غارات تشارك فيها قوات العمليات الخاصة ووحدات المشاة التقليدية، ولن تشكل أي منها غزواً شاملاً.
كما أشارت التقارير، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق على أي من خطط البنتاغون، التي تم تطويرها خلال الأسابيع القليلة الماضية.