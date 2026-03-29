https://sarabic.ae/20260329/الجيش-الإيراني-مستعدون-لأي-عملية-برية-أمريكية-1112074584.html

الجيش الإيراني: مستعدون لأي عملية برية أمريكية

سبوتنيك عربي

حذر الجيش الإيراني، اليوم السبت، من أن أي محاولة للعدو لدخول الأراضي الإيرانية بريا ستواجه ضربات قاسية تفوق بكثير ما يتعرض له حاليًا عن بعد. 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T14:11+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7373382b062a3dcb9e2d31ef18bc2353.jpg

وأكد الجيش الإيراني، في بيان له، أنه "مستعد لكافة السيناريوهات، بما في ذلك خوض حرب برية مباشرة"، مشيرا إلى أن خصومه لا يجرؤون على المواجهة المباشرة”، بحسب بيان رسمي صادر عن قيادة القوات المسلحة.وصرح قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق، أن شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرة إيران الكاملة. وأفاد قائد القوات البحرية الإيرانية، بأن شرق مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعتبر المدخل إلى مضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، مضيفا: "ونحن ننتظر لحظة الانتقام من العدو المعتدي"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية. وأردف أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" البحرية وطلباتها من دول المنطقة لتأمين احتياجاتها الداعمة تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي". وتابع أنه "إذا وجدت هذه المجموعة البحرية (أبراهام لينكولن) في مرمى صواريخنا، فسننتقم منها عبر كامل سواحل مكران بإطلاق مختلف أنواع الصواريخ من الشاطئ إلى البحر". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

