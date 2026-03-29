العراق يكشف عن وضع منشآته النفطية بعد شهر من الحرب على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260329/العراق-يكشف-عن-وضع-منشآته-النفطية-بعد-شهر-من-الحرب-على-إيران-1112066850.html
العراق يكشف عن وضع منشآته النفطية بعد شهر من الحرب على إيران
أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت النفطية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مؤمنة بالكامل في ظل الوضع الأمني الحرج والحرب الدائرة في...
2026-03-29T09:50+0000
2026-03-29T09:50+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg
وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، إن التأمين يشمل الحقول والأنابيب والمنشآت، مع استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار عناصر شرطة الطاقة لضمان حماية المنشآت.وأضاف أن مكافحة التهريب مستمرة رغم تقييد استخدام الطائرات المسيّرة بسبب الظروف الراهنة، مشددا على التزام المنتسبين بالواجب الوطني وعدم التهاون مع أي مخالفة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر القصف والقصف المضاد من جميع الأطراف.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260328/الداخلية-العراقية-تعلن-مقتل-شرطيين-إثر-استهداف-أمريكي-إسرائيلي-لنقطة-شرطة-بالموصل-1112055542.html
https://sarabic.ae/20260328/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إدانته-للهجوم-بمسيرة-على-منزل-رئيس-إقليم-كردستان-العراق-1112047789.html
© Sputnik . HASSAN NABILالنفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت النفطية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مؤمنة بالكامل في ظل الوضع الأمني الحرج والحرب الدائرة في المنطقة.
وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، إن التأمين يشمل الحقول والأنابيب والمنشآت، مع استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار عناصر شرطة الطاقة لضمان حماية المنشآت.
وأضاف أن مكافحة التهريب مستمرة رغم تقييد استخدام الطائرات المسيّرة بسبب الظروف الراهنة، مشددا على التزام المنتسبين بالواجب الوطني وعدم التهاون مع أي مخالفة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الداخلية العراقية تعلن مقتل شرطيين إثر استهداف أمريكي إسرائيلي لنقطة شرطة بالموصل
أمس, 19:33 GMT
ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر القصف والقصف المضاد من جميع الأطراف.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن إدانته للهجوم بمسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق
أمس, 17:12 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала