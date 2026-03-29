العراق يكشف عن وضع منشآته النفطية بعد شهر من الحرب على إيران
العراق يكشف عن وضع منشآته النفطية بعد شهر من الحرب على إيران
أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت النفطية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مؤمنة بالكامل في ظل الوضع الأمني الحرج والحرب الدائرة في...
2026-03-29T09:50+0000
2026-03-29T09:50+0000
2026-03-29T09:50+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العراق
العالم العربي
وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، إن التأمين يشمل الحقول والأنابيب والمنشآت، مع استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار عناصر شرطة الطاقة لضمان حماية المنشآت.وأضاف أن مكافحة التهريب مستمرة رغم تقييد استخدام الطائرات المسيّرة بسبب الظروف الراهنة، مشددا على التزام المنتسبين بالواجب الوطني وعدم التهاون مع أي مخالفة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر القصف والقصف المضاد من جميع الأطراف.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العراق
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العراق, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العراق, العالم العربي
العراق يكشف عن وضع منشآته النفطية بعد شهر من الحرب على إيران
أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأحد، أن جميع المنشآت النفطية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مؤمنة بالكامل في ظل الوضع الأمني الحرج والحرب الدائرة في المنطقة.
وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، إن التأمين يشمل الحقول والأنابيب والمنشآت، مع استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار عناصر شرطة الطاقة لضمان حماية المنشآت.
وأضاف أن مكافحة التهريب مستمرة رغم تقييد استخدام الطائرات المسيّرة بسبب الظروف الراهنة، مشددا على التزام المنتسبين بالواجب الوطني وعدم التهاون مع أي مخالفة، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وعلى مدى 30 يوما، شهد الشرق الأوسط حربا تؤثر على العالم أجمع، فضلا عن الضحايا والدمار إثر القصف والقصف المضاد من جميع الأطراف.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.