https://sarabic.ae/20260328/الداخلية-العراقية-تعلن-مقتل-شرطيين-إثر-استهداف-أمريكي-إسرائيلي-لنقطة-شرطة-بالموصل-1112055542.html

الداخلية العراقية تعلن مقتل شرطيين إثر استهداف أمريكي إسرائيلي لنقطة شرطة بالموصل

سبوتنيك عربي

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم السبت، مقتل شرطيين اثنين في قصف أمريكي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للشرطة بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

2026-03-28T19:33+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg

وجاء في بيان الداخلية العراقية: "​بفخر واعتزاز مكللين بالعز والكرامة، تنعى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها الذين طالتهما يد العدوان الصهيو-أمريكي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيرانبزشكيان يحذر من تداعيات "خارجة عن السيطرة" إثر استهداف مرافق الطاقة في إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

