https://sarabic.ae/20260328/الداخلية-العراقية-تعلن-مقتل-شرطيين-إثر-استهداف-أمريكي-إسرائيلي-لنقطة-شرطة-بالموصل-1112055542.html
الداخلية العراقية تعلن مقتل شرطيين إثر استهداف أمريكي إسرائيلي لنقطة شرطة بالموصل
الداخلية العراقية تعلن مقتل شرطيين إثر استهداف أمريكي إسرائيلي لنقطة شرطة بالموصل
سبوتنيك عربي
أعلنت الداخلية العراقية، اليوم السبت، مقتل شرطيين اثنين في قصف أمريكي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للشرطة بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T19:33+0000
2026-03-28T19:33+0000
2026-03-28T19:33+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
وجاء في بيان الداخلية العراقية: "بفخر واعتزاز مكللين بالعز والكرامة، تنعى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها الذين طالتهما يد العدوان الصهيو-أمريكي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العراق
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الداخلية العراقية تعلن مقتل شرطيين إثر استهداف أمريكي إسرائيلي لنقطة شرطة بالموصل
أعلنت الداخلية العراقية، اليوم السبت، مقتل شرطيين اثنين في قصف أمريكي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للشرطة بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
وجاء في بيان الداخلية العراقية: "بفخر واعتزاز مكللين بالعز والكرامة، تنعى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها الذين طالتهما يد العدوان الصهيو-أمريكي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
وأضاف البيان: "استهداف هؤلاء الأبطال في قلب الموصل وهم يسهرون على أمن المواطن، هو دليل على خسة العدوان الذي لا يفرق بين واجب أمني ومهمة إنسانية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".