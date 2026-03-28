الحرس الثوري الإيراني يعلن إدانته للهجوم بمسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أدان الحرس الثوري الإيراني الهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، متهما "جهات معادية تحرض على الحروب" بتنفيذه...

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للعلاقات العامة للحرس الثوري: "يُعدّ الهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كردستان العراق في دهوك مثالا على العمل الإرهابي الذي تشنه جهات معادية، وهو عمل شهدناه أخيرا في الاغتيالات الجبانة لكبار المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني المظلوم على يد الجيشين الإرهابيين الأمريكي والصهيوني".وتابع: "يدين الحرس الثوري الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، ويعلن استعداده لدعم وحماية أمن جيرانه من خلال تعزيز التعاون الأمني ​​وإنشاء درع دفاعي جماعي في المنطقة من قبل الدول والجهات الفاعلة الإقليمية ضد شرور الجيش الأمريكي والكيان الصهيوني".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيرانبزشكيان يحذر من تداعيات "خارجة عن السيطرة" إثر استهداف مرافق الطاقة في إيران

