سلطنة عمان: الهجمات مجهولة المصدر ونتمسك بالحياد وندعو لوقف التصعيد والعودة للحوار

سلطنة عمان: الهجمات مجهولة المصدر ونتمسك بالحياد وندعو لوقف التصعيد والعودة للحوار

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن الهجمات التي استهدفت السلطنة مؤخرا لا تزال مجهولة المصدر، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن،... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T06:50+0000

2026-03-29T06:50+0000

2026-03-29T06:50+0000

كما أعربت مسقط عن إدانتها للحرب الجارية وأعمال العنف كافة في المنطقة، مجددة تمسكها بسياسة الحياد الفاعل والدعوة إلى السلام.وأكدت أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وأعلن مصدر أمني عُماني، أمس السبت، تعرض ميناء صلالة في سلطنة عُمان، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد العمال الوافدين، إلى جانب أضرار محدودة لحقت بإحدى الرافعات داخل الميناء.وأكدت السلطنة إدانتها الشديدة لهذا الاستهداف، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وضمان سلامة المقيمين على أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260328/استهداف-ميناء-صلالة-بطائرتين-مسيرتين-وسلطنة-عمان-تتوعد-بحماية-أمنها-1112030104.html

https://sarabic.ae/20260322/إعلام-أمريكي-قطر-وعمان-تتوسطان-مع-إيران-لإيجاد-حل-للنزاع-في-الشرق-الأوسط-1111799252.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن