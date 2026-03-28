استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وسلطنة عمان تتوعد بحماية أمنها
أعلن مصدر أمني عُماني، اليوم السبت، تعرض ميناء صلالة في سلطنة عُمان، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد العمال الوافدين، إلى جانب أضرار... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T06:44+0000
أعلن مصدر أمني عُماني، اليوم السبت، تعرض ميناء صلالة في سلطنة عُمان، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسطة لأحد العمال الوافدين، إلى جانب أضرار محدودة لحقت بإحدى الرافعات داخل الميناء.
وأكدت السلطنة إدانتها الشديدة لهذا الاستهداف، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وضمان سلامة المقيمين على أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.