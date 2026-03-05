سلطنة عمان تقوم بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم
17:58 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 18:01 GMT 05.03.2026)
سلطنة عُمان تقوم بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم
© Photo / وزارة الإعلام العمانية
أعلنت سلطنة عمان تيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم، وذلك بالتنسيق مع حكومات بلدانهم وشركات الطيران الدولية لتوفير رحلات جوية آمنة ومنظمة تضمن عودتهم إلى أوطانهم بسلام.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس: "في إطار الجهود الإنسانية المبذولة وعلى ضوء التطورات بالمنطقة، تقوم سلطنة عُمان بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم قادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأكدت أن ذلك يتم بالتنسيق مع حكومات بلدانهم وشركات الطيران الدولية لتوفير رحلات جوية آمنة ومنظمة تضمن عودتهم إلى أوطانهم بسلام.
سلطنة عُمان تقوم بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم
سلطنة عُمان تقوم بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم
© Photo / وزارة الإعلام العمانية
وأعرب عددٌ من المسافرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تنتهجها سلطنة عُمان في التعامل مع مختلف القضايا الإنسانية وتعكس روح التضامن والتعاون بين الشعوب.
من جهة أخرى، أعلنت سلطنة عُمان، أمس الأربعاء، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية (العمانية)، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يقضي بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا للهجوم.
وتمكنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.
وكان مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، قد أعلن، الأحد الماضي، تعرض ناقلة النفط "SKYLIGHT"، التي ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بحري، وذلك على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، بالقرب من مضيق هرمز.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.