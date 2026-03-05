https://sarabic.ae/20260305/سلطنة-عمان-تقوم-بتيسير-عودة-المسافرين-من-الدول-الشقيقة-والصديقة-إلى-بلدانهم-1111108228.html

سلطنة عمان تقوم بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس: "في إطار الجهود الإنسانية المبذولة وعلى ضوء التطورات بالمنطقة، تقوم سلطنة عُمان بتيسير عودة المسافرين من الدول الشقيقة والصديقة إلى بلدانهم قادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأعرب عددٌ من المسافرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تنتهجها سلطنة عُمان في التعامل مع مختلف القضايا الإنسانية وتعكس روح التضامن والتعاون بين الشعوب. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية (العمانية)، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يقضي بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا للهجوم. وتمكنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

