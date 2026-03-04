الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ إيران
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمالي إسرائيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن دوي صفارات الإنذار سمع في مدن وبلدات عدة من شمالي إسرائيل إلى جنوبها، على خلفية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد.
צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים…
وتشمل إنذارات الجبهة الداخلية الإسرائيلية مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب وفي محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب وفي مدن تل أبيب الكبرى وفي القدس.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، أن السفارات الإسرائيلية "ستصبح أهدافًا لإيران"، إذا هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية في لبنان.
وقال شكارجي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "حتى الآن، لم نكن نكترث بسفارات الكيان الصهيوني (في جميع أنحاء العالم)، ولكن إذا استهدف الكيان الصهيوني سفارتنا في لبنان، فستصبح جميع سفاراته أهدافًا لنا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيينواغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
צבע אדום (04/03/2026 16:11-16:13): אזורים ירושלים, שפלת יהודה, יהודה, ים המלח, שומרון, בקעה, דן, ירקון, שרון, השפלה, לכיש pic.twitter.com/qYHbhD6Rni— צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) March 4, 2026
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.