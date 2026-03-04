الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260304/الجبهة-الداخلية-الإسرائيلية-دوي-صفارات-الإنذار-في-بلدات-عدة-إثر-رصد-إطلاق-صواريخ-إيران--1111047160.html
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ إيران
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ إيران
سبوتنيك عربي
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمالي إسرائيل.
2026-03-04T15:00+0000
2026-03-04T15:00+0000
إسرائيل
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657860_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_80590af30717ce2d80db0340193d972f.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن دوي صفارات الإنذار سمع في مدن وبلدات عدة من شمالي إسرائيل إلى جنوبها، على خلفية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد.وتشمل إنذارات الجبهة الداخلية الإسرائيلية مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب وفي محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب وفي مدن تل أبيب الكبرى وفي القدس.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، أن السفارات الإسرائيلية "ستصبح أهدافًا لإيران"، إذا هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية في لبنان.وقال شكارجي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "حتى الآن، لم نكن نكترث بسفارات الكيان الصهيوني (في جميع أنحاء العالم)، ولكن إذا استهدف الكيان الصهيوني سفارتنا في لبنان، فستصبح جميع سفاراته أهدافًا لنا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيينواغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/إيران-السفارات-الإسرائيلية-ستكون-أهدافا-لنا-إذا-هاجمت-إسرائيل-سفارتنا-في-لبنان-1111041935.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75c4ce0b0aae98bd18e25e7816c1be0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ إيران

15:00 GMT 04.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مدن وبلدات عدة إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمالي إسرائيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن دوي صفارات الإنذار سمع في مدن وبلدات عدة من شمالي إسرائيل إلى جنوبها، على خلفية رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد.
وتشمل إنذارات الجبهة الداخلية الإسرائيلية مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب وفي محيط مطار تل نوف العسكري جنوب تل أبيب وفي مدن تل أبيب الكبرى وفي القدس.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
14:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، أن السفارات الإسرائيلية "ستصبح أهدافًا لإيران"، إذا هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية في لبنان.
وقال شكارجي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "حتى الآن، لم نكن نكترث بسفارات الكيان الصهيوني (في جميع أنحاء العالم)، ولكن إذا استهدف الكيان الصهيوني سفارتنا في لبنان، فستصبح جميع سفاراته أهدافًا لنا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيينواغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
