سلطنة عمان تنقذ طاقم سفينة أصيبت بصاروخين قرب مضيق هرمز
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية (العمانية)، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يقضي بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا للهجوم.وتمكنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.وكان مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، قد أعلن، الأحد الماضي، تعرض ناقلة النفط "SKYLIGHT"، التي ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بحري، وذلك على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، بالقرب من مضيق هرمز.وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
