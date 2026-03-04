سلطنة عمان تنقذ طاقم سفينة أصيبت بصاروخين قرب مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سلطنة عمان تنقذ طاقم سفينة أصيبت بصاروخين قرب مضيق هرمز
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز.
سلطنة عمان
العالم العربي
الأخبار
إيران
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية (العمانية)، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يقضي بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا للهجوم.وتمكنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.وكان مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، قد أعلن، الأحد الماضي، تعرض ناقلة النفط "SKYLIGHT"، التي ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بحري، وذلك على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، بالقرب من مضيق هرمز.وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
سلطنة عمان تنقذ طاقم سفينة أصيبت بصاروخين قرب مضيق هرمز

15:31 GMT 04.03.2026
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية (العمانية)، مساء اليوم الأربعاء، أن البحرية السلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يقضي بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا للهجوم.
وتمكنت البحرية السلطانية العُمانية من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
سلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز
1 مارس, 10:46 GMT
وكان مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، قد أعلن، الأحد الماضي، تعرض ناقلة النفط "SKYLIGHT"، التي ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بحري، وذلك على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، بالقرب من مضيق هرمز.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
