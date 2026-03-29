قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة
سبوتنيك عربي
صرح قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرة إيران الكاملة. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T12:19+0000
وأفاد قائد القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، بأن شرق مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعتبر المدخل إلى مضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، مضيفا: "ونحن ننتظر لحظة الانتقام من العدو المعتدي"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.وأردف أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" البحرية وطلباتها من دول المنطقة لتأمين احتياجاتها الداعمة تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي".رئيس البرلمان الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وجنودنا لن يتخلوا عن مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260328/باكستان-إيران-توافق-على-عبور-20-سفينة-إضافية-عبر-مضيق-هرمز-1112055818.html
وأفاد قائد القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، بأن شرق مضيق هرمز وبحر عُمان، الذي يُعتبر المدخل إلى مضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، مضيفا: "ونحن ننتظر لحظة الانتقام من العدو المعتدي"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأردف أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" البحرية وطلباتها من دول المنطقة لتأمين احتياجاتها الداعمة تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي".
وتابع أنه "إذا وجدت هذه المجموعة البحرية (أبراهام لينكولن) في مرمى صواريخنا، فسننتقم منها عبر كامل سواحل مكران بإطلاق مختلف أنواع الصواريخ من الشاطئ إلى البحر".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.