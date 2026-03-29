الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناهضة للحرب في أمريكا

الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناهضة للحرب في أمريكا

سبوتنيك عربي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده إزاء الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رفضا للحرب... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T20:40+0000

2026-03-29T20:40+0000

2026-03-29T20:40+0000

وشدد على أنه لا ينبغي الزج بأرواح الأمريكيين أو استنزاف أموال دافعي الضرائب في حرب وصفها بأنها بلا مبرر، اندلعت نتيجة نزعات غير عقلانية، وأشعلتها ما سماه غطرسة ونوايا خبيثة لمرتكبي جرائم حرب مطلوبين للعدالة، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.وأضاف أن الشعب الأمريكي لطالما أظهر، على مدى سنوات، موقفا معارضا للسياسات الخاطئة ونزعة إشعال الحروب، مؤكدا أن المواطنين الأمريكيين أبدوا شجاعة أخلاقية ملحوظة في هذا السياق. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260329/إيرن-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-طهران-جراء-هجوم-أمريكي-إسرائيلي-1112082940.html

https://sarabic.ae/20260329/الخارجية-الإيرانية-المقترحات-الأمريكية-التي-وصلت-إلى-طهران-عبر-وسطاء-غير-منطقية-للغاية-1112081323.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم