https://sarabic.ae/20260329/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-الاحتجاجات-المناهضة-للحرب-في-أمريكا-1112084895.html
الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناهضة للحرب في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده إزاء الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رفضا للحرب... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T20:40+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده إزاء الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رفضا للحرب على إيران، مؤكدا أن طهران لا تكن أي عداء للشعب الأمريكي.
وشدد على أنه لا ينبغي الزج بأرواح الأمريكيين أو استنزاف أموال دافعي الضرائب في حرب وصفها بأنها بلا مبرر، اندلعت نتيجة نزعات غير عقلانية، وأشعلتها ما سماه غطرسة ونوايا خبيثة لمرتكبي جرائم حرب مطلوبين للعدالة، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.
وفي تصريح أدلى به مساء الأحد، أشار بقائي إلى أن مختلف أنحاء الولايات المتحدة تشهد ما وصفه بأكبر موجة احتجاجات في تاريخها، تعبيرا عن رفض حرب غير قانونية شنتها حكومتها ضد إيران.
وأضاف أن الشعب الأمريكي لطالما أظهر، على مدى سنوات، موقفا معارضا للسياسات الخاطئة ونزعة إشعال الحروب، مؤكدا أن المواطنين الأمريكيين أبدوا شجاعة أخلاقية
ملحوظة في هذا السياق.
كما اعتبر أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقيم الإنسانية، وغالبا ما تُتخذ بعيدا عن أعين الرأي العام، إلا أن الحكم النهائي على هذه القرارات بحسب تعبيره، يبقى بيد الشعب الأمريكي والضمير العالمي.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".