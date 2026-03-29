الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناهضة للحرب في أمريكا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الإيرانية تعلق على الاحتجاجات المناهضة للحرب في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده إزاء الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رفضا للحرب... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وشدد على أنه لا ينبغي الزج بأرواح الأمريكيين أو استنزاف أموال دافعي الضرائب في حرب وصفها بأنها بلا مبرر، اندلعت نتيجة نزعات غير عقلانية، وأشعلتها ما سماه غطرسة ونوايا خبيثة لمرتكبي جرائم حرب مطلوبين للعدالة، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.وأضاف أن الشعب الأمريكي لطالما أظهر، على مدى سنوات، موقفا معارضا للسياسات الخاطئة ونزعة إشعال الحروب، مؤكدا أن المواطنين الأمريكيين أبدوا شجاعة أخلاقية ملحوظة في هذا السياق. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
20:40 GMT 29.03.2026
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن موقف بلاده إزاء الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى رفضا للحرب على إيران، مؤكدا أن طهران لا تكن أي عداء للشعب الأمريكي.
وشدد على أنه لا ينبغي الزج بأرواح الأمريكيين أو استنزاف أموال دافعي الضرائب في حرب وصفها بأنها بلا مبرر، اندلعت نتيجة نزعات غير عقلانية، وأشعلتها ما سماه غطرسة ونوايا خبيثة لمرتكبي جرائم حرب مطلوبين للعدالة، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.

وفي تصريح أدلى به مساء الأحد، أشار بقائي إلى أن مختلف أنحاء الولايات المتحدة تشهد ما وصفه بأكبر موجة احتجاجات في تاريخها، تعبيرا عن رفض حرب غير قانونية شنتها حكومتها ضد إيران.

إيران تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن طهران جراء هجوم أمريكي إسرائيلي
وأضاف أن الشعب الأمريكي لطالما أظهر، على مدى سنوات، موقفا معارضا للسياسات الخاطئة ونزعة إشعال الحروب، مؤكدا أن المواطنين الأمريكيين أبدوا شجاعة أخلاقية ملحوظة في هذا السياق.

كما اعتبر أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقيم الإنسانية، وغالبا ما تُتخذ بعيدا عن أعين الرأي العام، إلا أن الحكم النهائي على هذه القرارات بحسب تعبيره، يبقى بيد الشعب الأمريكي والضمير العالمي.

الخارجية الإيرانية: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
