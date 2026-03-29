إيران تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن طهران جراء هجوم أمريكي إسرائيلي
إيران تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن طهران جراء هجوم أمريكي إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى عدة مناطق مجاورة في شمال إيران، نتيجة لهجوم أمريكي... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T19:22+0000
2026-03-29T19:22+0000
2026-03-29T19:40+0000
وجاء في بيان وزارة الطاقة الإيرانية نقلته وكالة أنباء "نور" الإيرانية: "قبل دقائق، ونتيجة لهجوم أمريكي إسرائيلي على محطات توليد الكهرباء في محافظة طهران، وكذلك في بعض مناطق طهران ومحافظة البرز، انقطعت الكهرباء عن هذه المناطق. ويعمل متخصصو وزارة الطاقة على حل المشكلة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن طهران جراء هجوم أمريكي إسرائيلي
19:22 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 19:40 GMT 29.03.2026)
أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى عدة مناطق مجاورة في شمال إيران، نتيجة لهجوم أمريكي إسرائيلي، مشيرة إلى أنه تجري حاليا جهود لإعادة التيار الكهربائي.
وجاء في بيان وزارة الطاقة الإيرانية نقلته وكالة أنباء "نور" الإيرانية: "قبل دقائق، ونتيجة لهجوم أمريكي إسرائيلي على محطات توليد الكهرباء في محافظة طهران، وكذلك في بعض مناطق طهران ومحافظة البرز، انقطعت الكهرباء عن هذه المناطق. ويعمل متخصصو وزارة الطاقة على حل المشكلة".
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن انقطاع التيار الكهربائي نجم عن شظايا قذيفة انفجرت وأصابت خط كهرباء عالي الجهد في محافظة البرز، وألحقت أضرارًا بمحطة دوشنبه الفرعية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في طهران وكرج.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".