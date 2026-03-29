https://sarabic.ae/20260329/إيرن-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-طهران-جراء-هجوم-أمريكي-إسرائيلي-1112082940.html

إيران تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن طهران جراء هجوم أمريكي إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى عدة مناطق مجاورة في شمال إيران، نتيجة لهجوم أمريكي... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T19:22+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg

وجاء في بيان وزارة الطاقة الإيرانية نقلته وكالة أنباء "نور" الإيرانية: "قبل دقائق، ونتيجة لهجوم أمريكي إسرائيلي على محطات توليد الكهرباء في محافظة طهران، وكذلك في بعض مناطق طهران ومحافظة البرز، انقطعت الكهرباء عن هذه المناطق. ويعمل متخصصو وزارة الطاقة على حل المشكلة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260329/تغطية-لليوم-الـ30-للحرب-على-إيران-شهر-من-الدمار-المتبادل-ومئات-الضحايا-1112063116.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

