الخارجية الإيرانية: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية

الخارجية الإيرانية: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "المقترحات التي تلقتها طهران عبر الوسطاء تتسم بالتشدد وتفتقر إلى المنطق"، مشيرة إلى أن طرح قضايا تُعد من الحقوق الأصيلة للشعب...

2026-03-29T18:37+0000

2026-03-29T18:37+0000

2026-03-29T18:37+0000

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التجارب السابقة أظهرت غياب أي ضمانات أمنية، مؤكداً ضرورة اعتماد إيران على قدراتها الذاتية لضمان أمنها، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.وأضاف أن بلاده تمتلك خبرة في التعامل مع خصومها، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران واشنطن وتل أبيب، وأنها تعرف كيفية الرد وتجاوز الأزمات.وشدد على أن الصواريخ الإيرانية لا تستهدف الدول العربية أو الإسلامية، بل توجه نحو القواعد العسكرية والمواقع التي يستخدمها الأمريكيون والإسرائيليون ضد إيران. وأشار بقائي إلى أن طهران لا تنظر بإيجابية إلى الدعوات للتفاوض، موضحاً أن الإيرانيين لم تكن لديهم تجارب جيدة مع بعض المسؤولين الأمريكيين، وأنه لا يمكن الوثوق بجهات وافقت على استئناف المفاوضات ثم قامت، قبل أيام قليلة، بإشعال “حرب عدوانية” ضد إيران.وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستستضيف خلال الأيام المقبلة محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع. وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي، "باكستان ستشرف وتستضيف محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع القائم".وأضاف: "الاجتماع مع نظرائي في مصر وتركيا والسعودية أكد أن الحرب بالشرق الأوسط ليست في مصلحة أي طرف".وأكد إسحاق دار، أن "وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا أكدوا خلال اجتماعهم في إسلام آباد على ضرورة الحد من التصعيد العسكري بالشرق الأوسط، وأعربوا عن دعمهم لمبادرة باكستان للوساطة بين طهران وواشنطن".وأشار إلى أن "الصين تؤيد بشكل كامل مبادرة باكستان لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم