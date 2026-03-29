الخارجية الإيرانية: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
الخارجية الإيرانية: المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى طهران عبر وسطاء غير منطقية للغاية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "المقترحات التي تلقتها طهران عبر الوسطاء تتسم بالتشدد وتفتقر إلى المنطق"، مشيرة إلى أن طرح قضايا تُعد من الحقوق الأصيلة للشعب... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "المقترحات التي تلقتها طهران عبر الوسطاء تتسم بالتشدد وتفتقر إلى المنطق"، مشيرة إلى أن طرح قضايا تُعد من الحقوق الأصيلة للشعب الإيراني لا يعكس حسن نية أو جدية في المسار الدبلوماسي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التجارب السابقة أظهرت غياب أي ضمانات أمنية، مؤكداً ضرورة اعتماد إيران على قدراتها الذاتية لضمان أمنها، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأضاف أن بلاده تمتلك خبرة في التعامل مع خصومها، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران واشنطن وتل أبيب، وأنها تعرف كيفية الرد وتجاوز الأزمات.
وشدد على أن الصواريخ الإيرانية لا تستهدف الدول العربية أو الإسلامية، بل توجه نحو القواعد العسكرية والمواقع التي يستخدمها الأمريكيون والإسرائيليون ضد إيران.
وأشار بقائي إلى أن طهران لا تنظر بإيجابية إلى الدعوات للتفاوض، موضحاً أن الإيرانيين لم تكن لديهم تجارب جيدة مع بعض المسؤولين الأمريكيين، وأنه لا يمكن الوثوق بجهات وافقت على استئناف المفاوضات ثم قامت، قبل أيام قليلة، بإشعال “حرب عدوانية” ضد إيران.
وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستستضيف خلال الأيام المقبلة محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي، "باكستان ستشرف وتستضيف محادثات جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع القائم".
وأضاف: "الاجتماع مع نظرائي في مصر وتركيا والسعودية أكد أن الحرب بالشرق الأوسط ليست في مصلحة أي طرف".
وأكد إسحاق دار، أن "وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا أكدوا خلال اجتماعهم في إسلام آباد على ضرورة الحد من التصعيد العسكري بالشرق الأوسط، وأعربوا عن دعمهم لمبادرة باكستان للوساطة بين طهران وواشنطن".
وأشار إلى أن "الصين تؤيد بشكل كامل مبادرة باكستان لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
