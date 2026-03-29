https://sarabic.ae/20260329/تقارير-البنتاغون-يستعد-لعدة-أسابيع-من-العمليات-البرية-في-إيران-1112062644.html

تقارير: البنتاغون يستعد لعدة أسابيع من العمليات البرية في إيران

تقارير: البنتاغون يستعد لعدة أسابيع من العمليات البرية في إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت تقاريرغربية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لعملية برية تمتد لعدة أسابيع في إيران. 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T03:22+0000

2026-03-29T03:22+0000

2026-03-29T03:22+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الأمريكية

العالم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أي عملية برية محتملة ستشمل غارات تشارك فيها قوات العمليات الخاصة ووحدات المشاة التقليدية، ولن تشكل أي منها غزواً شاملاً.وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول سفينة الإنزال البرمائي الأمريكية "يو إس إس طرابلس" إلى الشرق الأوسط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الدفاع الأمريكية, العالم, إيران, أخبار إيران