القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح

سبوتنيك عربي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، رغم امتناع السفن عن العبور نتيجة تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة... 23.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-23T11:40+0000

2026-03-23T11:40+0000

2026-03-23T11:46+0000

وأوضح قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في تصريحات لموقع "إيران إنترناشونال"، أن "العمليات العسكرية مستمرة وحققت تقدما سريعا، مع تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 140 سفينة مرتبطة بإيران، مؤكدا أن الحملة تستهدف تقويض قدرات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن قرار إنهائها يعود للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب". وأضاف كوبر أن "إيران كثفت استهداف المواقع المدنية خلال الأسابيع الأخيرة بدافع "اليأس"، مشيرا إلى "تنفيذ أكثر من 300 هجوم منذ بدء الحرب، قبل أن تتراجع وتيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ مؤخرا". وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة أمريكا وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260323/موسكو-ندعو-واشنطن-وإسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-ليعود-الوضع-في-مضيق-هرمز-لطبيعته--1111810720.html

https://sarabic.ae/20260323/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ24-من-الحرب-على-إيران-طهران-تهدد-بتوسيع-دائرة-الأهداف-وواشنطن-ترد-1111807550.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم