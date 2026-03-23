القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، رغم امتناع السفن عن العبور نتيجة تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في تصريحات لموقع "إيران إنترناشونال"، أن "العمليات العسكرية مستمرة وحققت تقدما سريعا، مع تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 140 سفينة مرتبطة بإيران، مؤكدا أن الحملة تستهدف تقويض قدرات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن قرار إنهائها يعود للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب". وأضاف كوبر أن "إيران كثفت استهداف المواقع المدنية خلال الأسابيع الأخيرة بدافع "اليأس"، مشيرا إلى "تنفيذ أكثر من 300 هجوم منذ بدء الحرب، قبل أن تتراجع وتيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ مؤخرا". وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة أمريكا وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
11:40 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 23.03.2026)
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، رغم امتناع السفن عن العبور نتيجة تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية وحلفاءها يعملون على تأمين الممر عبر إضعاف القدرات البحرية الإيرانية.
وأوضح قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في تصريحات لموقع "إيران إنترناشونال"، أن "العمليات العسكرية مستمرة وحققت تقدما سريعا، مع تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 140 سفينة مرتبطة بإيران، مؤكدا أن الحملة تستهدف تقويض قدرات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن قرار إنهائها يعود للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وأضاف كوبر أن "إيران كثفت استهداف المواقع المدنية خلال الأسابيع الأخيرة بدافع "اليأس"، مشيرا إلى "تنفيذ أكثر من 300 هجوم منذ بدء الحرب، قبل أن تتراجع وتيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ مؤخرا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
08:33 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة أمريكا وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
في هذه الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الإيرانية في 25 مايو 2023، يتم إطلاق صاروخ خرمشهر-4 من موقع غير معلن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران.. ترامب يؤجل "استهداف الطاقة" بعد مفاوضات مثمرة.. فيديو
04:46 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
