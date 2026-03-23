القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، رغم امتناع السفن عن العبور نتيجة تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة...
2026-03-23T11:46+0000
11:40 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 23.03.2026)
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الإثنين، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، رغم امتناع السفن عن العبور نتيجة تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية وحلفاءها يعملون على تأمين الممر عبر إضعاف القدرات البحرية الإيرانية.
وأوضح قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في تصريحات لموقع
"إيران إنترناشونال"، أن "العمليات العسكرية مستمرة وحققت تقدما سريعا، مع تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 140 سفينة مرتبطة بإيران، مؤكدا أن الحملة تستهدف تقويض قدرات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن قرار إنهائها يعود للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وأضاف كوبر أن "إيران كثفت استهداف المواقع المدنية خلال الأسابيع الأخيرة بدافع "اليأس"، مشيرا إلى "تنفيذ أكثر من 300 هجوم منذ بدء الحرب، قبل أن تتراجع وتيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ مؤخرا".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة أمريكا وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.