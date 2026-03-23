موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
سبوتنيك عربي
2026-03-23T08:33+0000
2026-03-23T09:10+0000
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "ندعو إلى إنهاء هذا الصراع برمته، ولا سيما العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لأن ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لهذا العمل غير القانوني. وبمجرد انتهاء الحرب، أعتقد أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى طبيعته أيضا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، بأن مضيق هرمز "يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول، التي تستخدم الممر بشكل مباشر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين"، وفق تعبيره. وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفًا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز".
08:33 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 23.03.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران، وعندها سيعود الوضع في مضيق هرمز إلى طبيعته.
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "ندعو إلى إنهاء هذا الصراع برمته، ولا سيما العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لأن ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لهذا العمل غير القانوني. وبمجرد انتهاء الحرب، أعتقد أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى طبيعته أيضا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، بأن مضيق هرمز "يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول، التي تستخدم الممر بشكل مباشر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين"، وفق تعبيره.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب حماية مضيق هرمز وتسيير دوريات فيه، حسب الضرورة، من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، الولايات المتحدة لا تفعل ذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفًا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز".
الحرس الثوري: سنرد على أي تهديد بالمثل وسنستهدف الكهرباء في حال مهاجمة منشآت الطاقة
