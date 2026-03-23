موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران، وعندها سيعود الوضع في مضيق... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T08:33+0000
2026-03-23T08:33+0000
2026-03-23T09:10+0000
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "ندعو إلى إنهاء هذا الصراع برمته، ولا سيما العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لأن ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لهذا العمل غير القانوني. وبمجرد انتهاء الحرب، أعتقد أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى طبيعته أيضا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، بأن مضيق هرمز "يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول، التي تستخدم الممر بشكل مباشر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين"، وفق تعبيره. وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفًا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, هرمز
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, هرمز
موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
08:33 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 23.03.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران، وعندها سيعود الوضع في مضيق هرمز إلى طبيعته.
وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "ندعو إلى إنهاء هذا الصراع برمته، ولا سيما العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لأن ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لهذا العمل غير القانوني. وبمجرد انتهاء الحرب، أعتقد أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى طبيعته أيضا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، بأن مضيق هرمز "يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول، التي تستخدم الممر بشكل مباشر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب حماية مضيق هرمز وتسيير دوريات فيه، حسب الضرورة، من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، الولايات المتحدة لا تفعل ذلك".
وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفًا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز".