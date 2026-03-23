موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران، وعندها سيعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته. 23.03.2026، سبوتنيك عربي

2026-03-23T08:33+0000

وقال رودينكو للصحفيين، على هامش المؤتمر الدولي "روسيا والهند: نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية": "ندعو إلى إنهاء هذا الصراع برمته، ولا سيما العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، لأن ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لهذا العمل غير القانوني. وبمجرد انتهاء الحرب، أعتقد أن الوضع في مضيق هرمز سيعود إلى طبيعته أيضا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، بأن مضيق هرمز "يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول، التي تستخدم الممر بشكل مباشر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين"، وفق تعبيره. وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفًا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز". الحرس الثوري: سنرد على أي تهديد بالمثل وسنستهدف الكهرباء في حال مهاجمة منشآت الطاقة

