القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة تضرب أكثر من 11 ألف هدف عسكري في إيران
القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة تضرب أكثر من 11 ألف هدف عسكري في إيران
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الولايات المتحدة ضربت أكثر من ١١ ألف هدف عسكري خلال العملية ضد إيران. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T00:17+0000
2026-03-29T00:17+0000
2026-03-29T00:18+0000
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها سنتكوم على موقع "إكس"، فقد ضربت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من ١١ ألف هدف، بما في ذلك أكثر من 150سفينة متضررة أو مدمرة.وتزعم سنتكوم أن القوات الجوية الأمريكية نفذت أكثر من 11 ألف طلعة جوية قتالية.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
القيادة المركزية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة تضرب أكثر من 11 ألف هدف عسكري في إيران
00:17 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 00:18 GMT 29.03.2026)
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن الولايات المتحدة ضربت أكثر من ١١ ألف هدف عسكري خلال العملية ضد إيران.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها سنتكوم على موقع "إكس"، فقد ضربت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من ١١ ألف هدف، بما في ذلك أكثر من 150سفينة متضررة أو مدمرة.
وتزعم سنتكوم أن القوات الجوية الأمريكية نفذت أكثر من 11 ألف طلعة جوية قتالية
.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.