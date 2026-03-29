شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين

شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، اليوم الأحد، تعرض منشآتها إثر هجوم إيراني، مشيرةً إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T00:49+0000

2026-03-29T00:49+0000

2026-03-29T00:49+0000

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا": تعرّضت منشآت الشركة لهجوم إيراني آثم يوم السبت الموافق 28 آذار/مارس 2026".وأضافت أن "سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وتؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين"، لافتةً إلى أن الشركة "تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت"، وتواصل "تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

البحرين

إيران

أخبار إيران

العالم العربي, البحرين, إيران, أخبار إيران